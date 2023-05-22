Бесплатный виртуальный номер для Вайбер

Мессенджером Viber пользуется практически 1 миллиард человек по всему миру. Это удобный сервис для обмена сообщениями и видео, создания групповых чатов и многого другого. Многие компании имеют здесь аккаунт для ведения бизнеса.





Вам необходимо создать новую учетную запись в Viber? Для выполнения поставленной задачи требуется использовать мобильный номер. Важно учитывать, что не всегда имеется подобная возможность. Оптимальным вариантом становится регистрация в Вайбер по номеру телефона бесплатно. Подобную услуг предлагает сервис «Tiger SMS». Имеется специальный раздел с бесплатными телефонами из различных стран, которым может воспользоваться любой посетитель сайта.

Когда стоит использовать бесплатный виртуальный номер для регистрации Вайбер

Существует несколько моментов, которым следует уделить особое внимание. Возможность получить виртуальный номер для Вайбер бесплатно актуальна в ряде ситуаций:

Анонимность. Создание аккаунта, который не будет привязан к конкретному человеку. Виртуальный мобильный контакт оптимально подходит для решения поставленной задачи. Второй профиль. Не всегда достаточно одной учетной записи. Вариант с разделением личной жизни, учебы или хобби довольно популярен. Создание фейка.





Существует ситуация, когда виртуальный номер Viber бесплатно не подойдет. Это актуально в том случае, когда требуется массовая регистрация учетных записей для продвижения или других целей. В каталоге доступно ограниченное количество телефонов. Когда нужна оптовая партия, лучше сэкономить время и совершить покупку по цене от нескольких рублей за штуку.

Как получить виртуальный номер Вайбер бесплатно

Представим подробную инструкцию для сервиса «Tiger SMS»:

В верхнем меню сайта можно найти раздел «Бесплатные номера». Нам необходимо перейти в него. Появляется список, где представлены бесплатные онлайн номера для регистрации в Вайбере или любых других сервисах. Для использования телефонов не нужно регистрироваться на сайте. Необходимо перейти в любой из указанных номеров. Появляется список активаций, которые произведены другими пользователями. Необходимо понимать, что виртуальный телефон доступен для любого желающего, а поступающие на него коды выставляются на всеобщее обозрение. Просмотрите список сообщений на предмет регистрации в Viber. Если такая запись имеется, то номер уже использован для данного мессенджера и необходимо перейти к следующему.

Сайт «Tiger SMS» обладает простым и понятным интерфейсом. Не составит труда разобраться во всех деталях и функционале.

Как использовать бесплатный номер для регистрации Вайбер

Переходим непосредственно к созданию учетной записи в мессенджере:

Открываем окно регистрации. Здесь необходимо указать виртуальный номер, который получен ранее. Важный момент – не забудьте изменить код страны на необходимый вариант, иначе сообщение не будет доставлено. Нам приходит уведомление об отправке СМС. Чтобы его получить, возвращаемся на соответствующую страницу сайта «Tiger SMS». Список сообщений обновляется и появляется строка с кодом для Viber. Копируем его. Возвращаемся к окну создания профиля. Указываем полученный ранее код подтверждения.

Мы подробно рассмотрели, как происходит регистрация Вайбер по номеру телефона бесплатно.