Часто задаваемые вопросы
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Насколько быстро я получу смс?
Получение смс и регистрации по виртуальному номеру занимает столько же времени, как и при использовании обычной сим-карты. Если вам долго не приходит смс с проверочным кодом, то можно отказаться от приобретенного номера, нажав на кнопку Отмена. Средства моментально вернуться на ваш счет. Если вы используете номер страны, в которой в данный момент не находитесь, рекомендуется использование VPN, так как большинство сервисов сопоставляет страну мобильного оператора и реальное местоположение пользователя.
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Сколько сообщений я могу принять на 1 виртуальный номер?
Один виртуальный номер может принять 1 SMS от определенного сервиса, выбранного при покупке.
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Какие способы пополнения баланса поддерживает сервис?
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Если на сайте нет нужного сервиса для смс-активации?
Попробуйте сменить страну мобильного оператора, так как возможно нет номеров по выбранной вами стране. Если данное действие не принесло результата, обратитесь в службу поддержки нашего сайта.
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Почему по выборному мною сервису нет доступных номеров?
Количество виртуальных номеров для каждого сервиса ограничено, и их наличие напрямую зависит от спроса клиентов на данный момент. Если номера для нужного сервиса нет в наличии, то необходимо немного подождать, и мы обязательно добавим новые.