Часто задаваемые вопросы

Насколько быстро я получу смс?

Получение смс и регистрации по виртуальному номеру занимает столько же времени, как и при использовании обычной сим-карты. Если вам долго не приходит смс с проверочным кодом, то можно отказаться от приобретенного номера, нажав на кнопку Отмена. Средства моментально вернуться на ваш счет. Если вы используете номер страны, в которой в данный момент не находитесь, рекомендуется использование VPN, так как большинство сервисов сопоставляет страну мобильного оператора и реальное местоположение пользователя.