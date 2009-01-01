Что делать, если Discord заблокировал аккаунт
Содержание
Как восстановить аккаунт Discord в разных ситуациях?
Если нет доступа к электронной почте
Попробуйте восстановить доступ к почте. Если это не поможет
Если нет доступа к номеру телефона
Ваш аккаунт в Discord заблокирован? Не паникуйте! В этой статье мы расскажем, как быстро восстановить доступ к вашему профилю и снова начать общение в любимых чатах.
Потеря доступа к аккаунту может произойти по множеству причин: забыли учетные данные, потеряли доступ к электронной почте или номеру телефона, случайно удалили аккаунт или даже были заблокированы. Независимо от причины, у нас есть решение для каждой ситуации.
Мы расскажем, как вернуть ваш аккаунт в разных случаях. А если ничего не поможет, мы предлагаем запасной вариант — создание нового профиля с помощью временных виртуальных номеров от сервиса SMS-активации TIGER SMS.
Как восстановить аккаунт Discord в разных ситуациях?
Если забыли учетные данные
Если вы забыли логин или пароль:
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Откройте приложение Discord или сайт discord.com.
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Нажмите "Забыли пароль?".
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Введите привязанный адрес электронной почты.
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Следуйте инструкциям из письма для сброса пароля.
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Войдите в аккаунт с новым паролем.
Если нет доступа к электронной почте
Попробуйте восстановить доступ к почте. Если это не поможет:
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Перейдите на сайт Центра помощи Discord.
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Нажмите "Отправить запрос".
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Укажите данные аккаунта и опишите проблему.
Если нет доступа к номеру телефона
Попробуйте восстановить номер через оператора. Если это не поможет:
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Перейдите на сайт поддержки Discord.
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Отправьте запрос с данными аккаунта и описанием проблемы.
Если случайно удалили аккаунт
У вас есть 14 дней для восстановления:
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Войдите в аккаунт с логином и паролем.
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Если прошло более 14 дней, создайте новый аккаунт с помощью виртуального номера.
Если аккаунт заблокирован
Причины блокировки могут быть разными: нарушение условий использования, использование сторонних приложений или жалобы от других пользователей. Для разблокировки:
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Перейдите на сайт Центра помощи Discord.
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Отправьте запрос с описанием ситуации.
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Ожидайте ответа от службы поддержки.
Если аккаунт заблокирован навсегда
Иногда восстановить аккаунт невозможно. В этом случае зарегистрируйте новый профиль с помощью виртуального номера от TIGER SMS:
1. Зарегистрируйтесь на TIGER SMS.