Дейтинг-сервис Twinby: сможет ли он обойти Tinder?

Российские пользователи Tinder загрустили в июне 2023 г, когда компания Match Group объявила о прекращении работы в РФ. Одни нашли выход в создании зарубежного аккаунта на привычной платформе, другие вернулись к забытым оффлайн-знакомствам. При этом уход Tinder дал новые возможности нашим разработчикам. Например, выпускники НИУ ВШЭ создали крутой дейтинг-сервис Twinby, позволяющий выбрать вторую половинку на основе психологической совместимости. Платформа быстро начала “набирать обороты”: многие хотят найти не просто партнера, а свой соулмейт.

Как это работает?

Составить идеальный «мэтч» помогает ИИ, применяя сложные алгоритмы, которые рассчитывают процент совместимости с потенциальными партнерами. Разработчики перенесли тренд на осознанность и психологию в самую востребованную нишу – онлайн-дейтинг, так как оффлайн-знакомства остаются для многих непосильной задачей. Как работать с сервисом:

● заполнить анкету и пройти предложенные психологические тесты (на тип личности и степень выраженности основных черт характера). Авторы призывают к максимальной честности: не нужно стараться выглядеть “идеальным партнером”, иначе смысл сервиса теряется;

● нейросеть анализирует каждого пользователя, и отправляет вам в ленту тех, с кем может получиться идеальная пара на основе общих взглядов, интересов, подходящих социотипов и т.д.

● просматривая анкеты, пользователь оценивает психологический портрет свой и оппонента, видит совместимость, что помогает сделать тот или иной выбор. Свайп влево – понравился, и вправо – если наоборот.

С “Tiger sms” регистрация на актуальных площадках знакомств происходит быстро и безопасно, а значит онлайн-дейтинг становится проще и приятнее.