 Как зарегистрироваться в Replica AI без номера телефона - дружба и романтика с ИИ
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Как зарегистрироваться в Replica AI без номера телефона - дружба и романтика с ИИ

Как зарегистрироваться в Replica AI без номера телефона - дружба и романтика с ИИ

Можно ли построить “отношения” с ИИ? Несколько лет назад бот Replica обрел невероятную популярность: в Google play приложение скачали более 10 миллионов раз, в App Store оно занимает одну из лидирующих позиций. 

В фанатском сообществе на Reddit (площадка, сочетающая черты социальной сети и форума) около 65 тысяч пользователей делились перепиской со своими виртуальными “партнерами”, отмечали, что общение с ними похоже на настоящую эмоциональную близость с человеком. 

 

Какой функционал?

Реплика может выполнять разные роли: друг, парень/девушка и наставник. При регистрации вы создаете облик реплики и даете имя. В бесплатной версии есть только «френдзона». Все остальное – по подписке. Минимальная цена – 6 долларов/мес. Можно заплатить 299 долларов за всю жизнь вашего “эмпатического партнера”. В статусе «друга» нейросеть все равно периодически флиртует с вами, но попытки продолжить общаться на эту тему скрываются за пейволлом.

 

Чтобы обучать Replica, нужно постоянно оценивать его/ee сообщения либо ставить реакции. Также можно покупать своему партнеру подарки, одежду, вступать в видеосвязь. 

 

Недавно разработчики немного сузили функционал и сделали бот менее разговорчивым на любовные и сексуальные темы, потому что в какой-то момент Replica был обвинен в развратности. Отмечен факт: люди, у которых с репликами были романтические отношения, впадали в депрессию после изменений в системе.

 

В роли наставника чат-бот помогает формировать лучшие привычки, делится опытом, поддерживает в работе. 

 

С помощью “Tiger sms” можно быстро и безопасно зарегистрироваться в приложении Replica и самому провести эксперимент: возможна ли дружба и романтика с ИИ.

 

Марина Иванова
Автор: Марина Иванова

Внимательный наблюдатель ИТ-сферы, много пишет об инновациях и тенденциях в области кибербезопасности. Ее статьи помогают развенчивать сложные технологии для ее читателей, что делает ее надежным источником информации для любителей технологий и профессионалов.