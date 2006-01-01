Где купить виртуальный номер для регистрации в Viber

Представьте ситуацию: вам срочно нужно зарегистрироваться в Viber, но ваш телефон недоступен. В таком случае на помощь придет сервис виртуальных номеров от TIGER SMS!

С помощью TIGER SMS вы сможете быстро пройти регистрацию в Viber, не раскрывая свой настоящий номер телефона. Это поможет вам избежать навязчивых звонков, спама и других рисков, связанных с утечкой личных данных.

TIGER SMS — это проверенный сервис, который предоставляет временные виртуальные номера в более чем 200 странах. Эти номера идеально подходят для регистрации в мессенджерах, социальных сетях и на различных веб-ресурсах, где требуется подтверждение через телефон.

Платформа TIGER SMS предоставляет возможность регистрации в Viber с помощью виртуальных номеров для активации через SMS. Это позволяет создать новый, чистый аккаунт в популярном мессенджере по доступной цене

TIGER SMS предлагает широкий выбор виртуальных номеров для регистрации в Viber. Пользователи могут выбрать номера из более чем 200 стран, что делает платформу удобным решением для клиентов по всему миру.

На TIGER SMS оплата осуществляется только за успешно полученные смс-сообщения, что позволяет оплачивать только те активации, которые действительно были выполнены. Также сервис предлагает множество способов пополнения баланса, благодаря чему вы можете приобрести виртуальный номер для Viber, независимо от того, в какой стране вы находитесь.

Для регистрации на платформе достаточно указать только свой электронный адрес, что гарантирует полную анонимность и конфиденциальность.

Процесс покупки одноразового виртуального номера для активации в Viber через TIGER SMS прост и включает несколько шагов:

Зарегистрируйтесь на платформе TIGER SMS.

Пополните свой баланс удобным способом.

Выберите номер для Viber, указав страну оператора.

В разделе сервисов выберите «Viber», а затем нажмите кнопку «Купить номер». Это позволит приобрести нужный виртуальный номер.

После этого новый номер будет отображаться в разделе «Активные номера».

Как зарегистрироваться в Viber, используя виртуальный номер:

Запустите приложение Viber на вашем устройстве. Введите полученный виртуальный номер в поле для регистрации. Зайдите на сайт TIGER SMS, скопируйте код активации и введите его в приложении.

Если вы хотите пройти регистрацию в Viber с использованием виртуального номера, TIGER SMS предлагает удобный и безопасный сервис, который позволяет анонимно и без лишних проблем создать новый аккаунт в популярном мессенджере.