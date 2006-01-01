Где купить виртуальный номер для регистрации в Viber
Представьте ситуацию: вам срочно нужно зарегистрироваться в Viber, но ваш телефон недоступен. В таком случае на помощь придет сервис виртуальных номеров от TIGER SMS!
С помощью TIGER SMS вы сможете быстро пройти регистрацию в Viber, не раскрывая свой настоящий номер телефона. Это поможет вам избежать навязчивых звонков, спама и других рисков, связанных с утечкой личных данных.
TIGER SMS — это проверенный сервис, который предоставляет временные виртуальные номера в более чем 200 странах. Эти номера идеально подходят для регистрации в мессенджерах, социальных сетях и на различных веб-ресурсах, где требуется подтверждение через телефон.
-
Платформа TIGER SMS предоставляет возможность регистрации в Viber с помощью виртуальных номеров для активации через SMS. Это позволяет создать новый, чистый аккаунт в популярном мессенджере по доступной цене
-
TIGER SMS предлагает широкий выбор виртуальных номеров для регистрации в Viber. Пользователи могут выбрать номера из более чем 200 стран, что делает платформу удобным решением для клиентов по всему миру.
-
На TIGER SMS оплата осуществляется только за успешно полученные смс-сообщения, что позволяет оплачивать только те активации, которые действительно были выполнены. Также сервис предлагает множество способов пополнения баланса, благодаря чему вы можете приобрести виртуальный номер для Viber, независимо от того, в какой стране вы находитесь.
-
Для регистрации на платформе достаточно указать только свой электронный адрес, что гарантирует полную анонимность и конфиденциальность.
Процесс покупки одноразового виртуального номера для активации в Viber через TIGER SMS прост и включает несколько шагов:
Зарегистрируйтесь на платформе TIGER SMS.
Пополните свой баланс удобным способом.
Выберите номер для Viber, указав страну оператора.
В разделе сервисов выберите «Viber», а затем нажмите кнопку «Купить номер». Это позволит приобрести нужный виртуальный номер.
После этого новый номер будет отображаться в разделе «Активные номера».
Как зарегистрироваться в Viber, используя виртуальный номер:
-
Запустите приложение Viber на вашем устройстве.
-
Введите полученный виртуальный номер в поле для регистрации.
-
Зайдите на сайт TIGER SMS, скопируйте код активации и введите его в приложении.
Если вы хотите пройти регистрацию в Viber с использованием виртуального номера, TIGER SMS предлагает удобный и безопасный сервис, который позволяет анонимно и без лишних проблем создать новый аккаунт в популярном мессенджере.