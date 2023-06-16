Где запретили ChatGPT и почему
Содержание
В каких странах запрещен ChatGPT
Политика корпораций в отношении нейросети
Как быть жителям стран, где запрещен ChatGPT
ChatGPT – это нейросеть нового поколения, которая гораздо ближе приблизилась к тому результату, которому стремились многие предшественники. Данный искусственный интеллект умеет общаться, писать статьи, отвечать на сложные вопросы, составлять планы и многое другое. Последняя версия способна понимать иронию (в ограниченных ситуациях).
Но далеко не все могут пообщаться с ботом без дополнительных ограничений. Chat GPT запрещен в большом количестве стран. В большинстве случаев, это сделано разработчиками – компанией OpenAI. Ряд стран самостоятельно приняли подобное решение.
Для обычных пользователей не имеет значения, почему ChatGPT запретили. Они сталкиваются с самим фактом, что довольно неприятно. Здесь на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Можно купить виртуальный номер для регистрации в нейросети от OpenAI. Это не только быстро, но и доступно по цене.
В каких странах запрещен ChatGPT
Разработчики разрешили свой продукт для ряда государств. Эта информация является открытой и представлена на официальном сайте в разделе «Chat GPT Available Countries List».
В то же время, ChatGPT запретили в России, Беларуси, Афганистане, Венесуэле, Иране и ряде других стран.
Следует отметить, что далеко не всегда инициатором блокировки является компания-разработчик. Некоторые страны самостоятельно принимают подобное решение. Это связано с опасениями, что быстрое развитие искусственного интеллекта начнет отнимать рабочие места у людей. Этот процесс уже не остановить, но можно замедлить и дать сделать переход в новую эпоху не столь «болезненным» для общества.
В качестве примера можно привести, что Италия запретила ChatGPT. Она стала первой в мире страной, которая официально выпустила подобный законопроект.
Некоторые государства с опаской смотрят на ИИ, но не предпринимают против него конкретных действий. Примером служит Китай, где не запрещен ChatGPT, но доступ усложняется файерволом и другими способами.
Политика корпораций в отношении нейросети
Крупные компании, так же, вводят ограничения против этого ИИ. Например, Apple запретила ChatGPT. Это связано не с опасения «восстания машин» или кражи рабочих мест. Все более банально – корпорация боится того, что сотрудники при общении с нейросетью расскажут важную информацию. В свою очередь, ИИ использует ее для обучения и будет применять в общении с другими пользователями.
Следующей проблемой на пути пользователей встает необходимость использования виртуального номера страны, в которой OpenAI разрешила применение своей нейросети. Как уже отмечалось ранее, требуется приобрести виртуальный номер на “Tiger SMS”.
Пошаговая инструкция по обходу запрета Chat GPT
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Регистрируем учетную запись на “Tiger SMS”. Личный профиль необходим для совершения покупок и приема СМС сообщений.
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Для пополнения баланса используем один из предложенных способов.
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Покупаем виртуальный номер. Необходимо последовательно указать сервис (разработчика OpenAI) и страну (не должна быть в списке заблокированных). Активируется кнопка «Купить», после чего нас переносит в раздел оплаты.
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Изменяем геолокацию и переходим к окну регистрации аккаунта для работы с нейросетью. Нам предстоит заполнить ряд окон, которые будет выдавать система. Наиболее важная часть – указание мобильного телефона. Вводим виртуальный номер, который купили в третьем пункте.
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В личном кабинете “Tiger SMS” находим раздел «Активные номера». напротив использованного контакта нажимаем «Смотреть СМС». Копируем полученный шестизначный код.
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Вводим цифры для завершения создания профиля.
Теперь, не имеет значения почему Chat GPT запрещен в России или другой стране – у нас стандартный доступ. При желании, можно оформить платную подписку.
Некоторые каналы в Telegram предлагают посредничество в использовании нейросети. Это быстро и удобно, но выставляется ограничение в виде 15-30 вопросов в день или подписки на рекламные группы. По этой причине, описанная ранее схема регистрации является оптимальным вариантом.