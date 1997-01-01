Как зарегистрировать аккаунт Telegram без номера телефона и почты в 2025 году

В 2024 году Telegram обновил процесс регистрации, это могло создать проблемы некоторым пользователям которые хотели создать новую учетную запись в Telegram. Теперь для создания аккаунта необходимо подтвердить свой почтовый ящик, что влияет на всех, кто планирует зарегистрировать новый аккаунт и не желает использовать личные данные. Мы расскажем, что это означает и как легко обойти нововведение, используя сервисы виртуальных номеров.

Почему изменился процесс регистрации?

Введение криптовалютных кошельков в экосистеме The Open Network (TON) привело к необходимости усиленной защиты аккаунтов пользователей. Мессенджер Telegram делает шаги в сторону повышения безопасности, что и стало причиной введения обязательного подтверждения через почту.

Почему это важно?

Этот шаг необходим для обеспечения дополнительной безопасности. Однако старые пользователи Telegram могут не заметить изменений — для них важно просто следовать новым рекомендациям для защиты своего аккаунта. Новичкам же теперь придется пройти через процедуру подтверждения почты.

Что делать новым пользователям Telegram в 2025 году?

Если вы хотите зарегистрировать новый аккаунт, вам придется использовать почту для подтверждения. Не беспокойтесь, ведь есть простые решения! Мы покажем, как легко обойти необходимость подтверждения почты, используя временный виртуальный номер.

Как зарегистрировать с помощью почты

-Чтобы подтвердить свой аккаунт, вам необходимо создать почтовый ящик, например, на Gmail. Это не займет много времени, но потребуется несколько дополнительных шагов.

Выбор почты

-Выберите почтовый сервис, например, Gmail или Яндекс. Для удобства мы выбрали Gmail.

Покупка виртуального номера

Для создания почтового ящика потребуется подтверждение через SMS. Воспользуйтесь сервисом TIGER SMS, который предлагает виртуальные номера для приема сообщений. Выберите наиболее удобную для вас страну — это может быть США, Россия, Мексика, Бразилия или любая другая.

Окончание регистрации почты

Получите код подтверждения через виртуальный номер и завершите создание аккаунта в Gmail.

2. Следующий шаг — регистрация Telegram через почту

Создание аккаунта в Telegram

-Перейдите в Telegram или откройте приложение, затем нажмите "Начать" и введите номер телефона, полученный через TIGER SMS.

-Подтверждение почты

-Используйте ранее зарегистрированную почту для завершения процесса подтверждения аккаунта в Telegram.

Поздравляем! Вы успешно прошли новую процедуру регистрации в Telegram без использования своего личного номера телефона.

Как использовать TIGER SMS для регистрации в Telegram?

TIGER SMS — это сервис временных виртуальных номеров, он активно помогает пользователям обходить ограничение на регистрацию через почту. С помощью этого инструмента можно купить номер любого доступного региона, чтобы успешно создать аккаунт Telegram.

Кроме того, он полезен для пользователей из стран, где новое обновление ещё не было введено. Например, вы можете использовать номер из Бразилии, Мексики, Тайваня или даже России и США, чтобы избежать дополнительных шагов с почтовым подтверждением.

Заключение

В 2025 году процесс регистрации в Telegram стал чуть сложнее, но это не причина для беспокойства. Благодаря временным виртуальным номерам от TIGER SMS, вы сможете без труда обойти все новые ограничения и создать аккаунт без лишних сложностей. Простота и безопасность — вот что предлагает этот сервис, который помогает пользователям быть в тренде с последними изменениями в мире технологий.