Как зарегистрироваться в BIGO LIVE с виртуальным номером телефона

Запущенная в 2016 году, платформа BIGO LIVE быстро завоевала популярность и сейчас охватывает более 150 стран, становясь одной из лидирующих в мире в области видеотрансляций. Это глобальный сервис, который предоставляет пользователям возможность делиться событиями своей жизни в реальном времени, общаться с друзьями, проводить видеозвонки и наслаждаться популярными видео. С более чем 400 миллионами активных пользователей по всему миру, приложение доступно для загрузки как в Apple App Store, так и в Google Play. Для регистрации на платформе требуется указать номер телефона.

Но что делать, если вы хотите сохранить анонимность и не желаете раскрывать свой реальный номер? В таком случае временные виртуальные номера от TIGER SMS могут стать отличным решением.

Виртуальный номер телефона от TIGER SMS

Виртуальный номер телефона от TIGER SMS позволит вам сохранить анонимность и не раскрывать свои данные для регистрации на BIGO LIVE. Наши виртуальные номера позволят вам получить смс для регистрации в любой социальной сети или приложении будь то Телеграм, Вацап, Гугл или любая другая платформа.

Как зарегистрировать аккаунт с виртуальным номером?

-Зарегистрируйтесь на TIGER SMS

-Зачислите баланс на ваш аккаунт любым удобным способом

-Выберите сервис и страну

-Приобретите номер и используйте его для регистрации

Теперь вы можете легко зарегистрировать аккаунт BIGO LIVE с помощью виртуального номера вместе с TIGER SMS!