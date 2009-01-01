Как подтвердить номер телефона на Twitch в России в 2025 году

Не можете подтвердить номер телефона на Twitch и воспользоваться всеми возможностями платформы? Особенно если вы находитесь в России или Беларуси, это может стать серьезным препятствием для общения на любимых стримах.

Но есть решение!

Даже в условиях ограничений, вы можете легко верифицировать свой аккаунт и вновь наслаждаться чатом с подписчиками. Всё, что нужно, — это воспользоваться виртуальным номером.

Сервис TIGER SMS, который позволяет быстро и удобно получить виртуальный номер. Вам не нужно переплачивать или сталкиваться с трудностями — всё просто и эффективно!

Действие: Вот пошаговый план:

-Авторизуйтесь в своём профиле Twitch и перейдите в раздел "Безопасность и конфиденциальность".

-Нажмите на пункт "Добавить номер".

-Зарегистрируйтесь на TIGER SMS. Вы можете получить бесплатный номер или арендовать подходящий за небольшую плату.

-В списке услуг выберите "Twitch" и остановитесь на американском номере — это наиболее надёжный вариант.

-Вставьте номер в форму на Twitch, дождитесь SMS с кодом и подтвердите его на платформе.

Теперь вы снова в игре! Оформите виртуальный номер через TIGER SMS уже сегодня и забудьте об ограничениях. Получайте удовольствие от стриминга без границ!