Виртуальные номера для гейминга.

Использование виртуальных номеров для регистрации аккаунтов в играх – частая практика геймеров. Например, игровая платформа Steam покорила миллионы людей по всему миру, но часть аудитории по-прежнему испытывает трудности с доступом к площадке или при покупке определенных продуктов.

“Tiger sms” предлагает погрузиться в мир увлекательного гейминга и возможностей внутриигрового заработка (например, на RMT). Временные номера обеспечивают:

● успешную смс-верификацию;

● создание неограниченного количества аккаунтов;

● защиту персональной информации от третьих лиц.

Кстати, популярный бренд игровой периферии GMNG провел опрос среди российских геймеров, который показал, что видеоигры помогают и в реальной жизни: 74% респондентов научились быстрее принимать решения, 54% отметили развитие памяти, а 45% “подтянули” знания английского. Наиболее популярным жанром оказались стратегии (70%), второе и третье место поделили RPG (54%) и шутеры (46%).

“Tiger sms” решает проблему регистрации нескольких аккаунтов: вам не потребуется покупать сим-карты у операторов, предоставляя личные данные.