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Humane AI Pin: сможет ли он вытеснить смартфон?

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В чем «фишка»?

Цена

Humane AI Pin: сможет ли он вытеснить смартфон?

На днях в США стартуют продажи футуристического гаджета на основе ИИ. Это первый продукт компании Humane, который она позиционирует как «убийцу» смартфонов

 

В чем «фишка»?

AI Pin представляет собой небольшой смарт-проектор, который крепится на одежду и выводит изображение на ладонь владельца. Гаджет оснащен Bluetooth, WiFi, камерой, динамиком, лидаром и датчиком движения. Привычного дисплея нет.  Сторонние приложения он не принимает





Взаимодействие с девайсом напоминает работу с СhatGPT (чат-ботом). Что он умеет кроме приема/отправки звонков и сообщений?

  анализировать окружающие предметы;

  идентифицировать продукты и определять их пищевую ценность;

  управлять музыкой;

  искать информацию в Сети.

Разработка появилась благодаря сотрудничеству с Microsoft и OpenAI.

Цена

Минимальная цена за такую «игрушку» – 699$. В стоимость входит устройство и 2 АКБ. Кроме того ежемесячно нужно «выкладывать» по 24 доллара для поддержания его функций (мобильная связь, неограниченные запросы нейросети, облачное хранение). Посмотрим, сможет ли AI Pin вытеснить привычные смартфоны.

Предзаказ будет доступен с 16 ноября 2023 г, а поставки откроют с начала 2024 г. С «Tiger sms» возможна регистрация в международных платежных системах, а значит, доступ к самым модным девайсам открыт.
Марина Иванова
Автор: Марина Иванова

Внимательный наблюдатель ИТ-сферы, много пишет об инновациях и тенденциях в области кибербезопасности. Ее статьи помогают развенчивать сложные технологии для ее читателей, что делает ее надежным источником информации для любителей технологий и профессионалов.