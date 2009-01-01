Как создать ферму Telegram аккаунтов и зарабатывать более 1000$ в месяц

Ферма аккаунтов – достаточно собирающее понятие, которое вводит новичков в разные заблуждения, однако, за ним скрываются и другие интересные определения и смыслы.

Основное понятие

В данной статье мы рассматриваем именно ферму Telegram аккаунтов, при этом, понятия для разных сервисов едины. Под фермой подразумевают целую систему определенных действий, которые вы должны совершить, чтобы создать готовые аккаунты для продажи.

Первоначальный капитал

Первой составляющей начала вашей деятельности является наличие первоначального капитала, который вы сможете использовать на различные исходники, суммы тут разные, но вы легко можете подняться даже с маленьким капиталом в 1000 руб.

Выбор сервиса смс-верификации

При наличии первоначального капитала мы можем переходить к следующему этапу – выбор сервиса виртуальных номеров, например, TIGER SMS, который позволит вам арендовать номера для создания аккаунтов Telegram.

Выбор инструмента заработка

Существуют лишь два способа регистрировать аккаунты самостоятельно – вручную (что очень утомительно и неэффективно) и с помощью специализированного софта, например, для Telegram это – TG GIANT, TG PIXEL и другие.

Многие софты предоставляют пробные/бесплатные периоды пользования – поэтому все пути для вас открыты!