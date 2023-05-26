Как использовать Chat GPT в России

Нейросеть ChatGPT получила публичный доступ относительно недавно, но уже смогла внести серьезные изменения в целом ряде направлений. Если сравнивать с предшественниками, компания OpenAI сделала огромный шаг вперед. Чат-бот выполняет большое количество функций настолько хорошо, что уже идут разговоры о глобальных изменениях в различных сферах.

Если Вы захотите открыть ChatGPT в России, то придется столкнуться с окном следующего вида.





Для обхода блокировки необходимо сменить геолокацию.

Отдельный момент – это необходимость регистрации. Российского номера нет в списке доступных, что требует использовать иностранный контакт. Здесь поможет сайт «Tiger SMS». Ресурс позволяет купить виртуальный номер для регистрации в ChatGPT по доступной цене. В первый раз потребуется потратить не более нескольких минут, потом можно обойтись парой кликов.

Chat GPT в России бесплатно или купить подписку – что выбрать

С начала 2022 года для пользователей доступна опция Plus. Подписка стоит 20 долларов в месяц и предоставляет ряд преимуществ:

сокращение времени отклика;

при взаимодействии с нейросеть в пиковые часы нагрузки не накладывается дополнительных ограничений и не происходит отключения;

доступ к новым функциям предоставляется в приоритетном порядке.





Таким образом, использовать Chat GPT в России бесплатно можно практически на тех же условиях, что и у владельцев подписки. Ее оформление актуально в том случае, если Вы планируете применять нейросеть для работы или просто хотите поддержать команду OpenAI.

Chat GPT в России – как купить виртуальный номер

Проведем подробный разбор, чтобы по данной теме не возникло вопросов. Чтобы купить виртуальный номер, нам необходимо зарегистрировать аккаунт в «Tiger SMS» и воспользоваться магазином. Это выполняется в несколько простых этапов.

Создаем профиль. Вводим адрес электронной почты или проходим регистрацию в один клик посредством импорта данных. Приступаем к пополнению счета. Необходимо перейти в специальный раздел, где будет предложено несколько платежных систем на выбор. Здесь же предусмотрено описание о минимальной сумме и размере комиссии. Приступаем к покупке. Сначала, нужно в левой графе выбрать сервис OpenAI. В правом поле появится список стран, указываем подходящую, активируется кнопка «Купить». Поскольку доступно большое количество сервисов и стран, нет необходимости искать подходящий вариант в списке, можно воспользоваться поисковой строкой. Переходим на страницу, где указывается количество приобретаемых номеров и списываются средства. Все купленные номера доступны в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, список можно сортировать по различным критериям.

С их помощью можно в дальнейшем подключить ChatGPT из России. Купленные виртуальные номера можно использовать в любое время, поскольку они сохраняются за владельцем аккаунта.

Как зарегистрироваться из России в Chat GPT

Переходим непосредственно к тому, как создать учетную запись и пользоваться всеми возможностями нейросети. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом.

Чтобы не попасть на окно блокировки, меняем геолокацию. Выбираем вариант с созданием новой учетной записи. Система предложит ввести адрес электронной почты и пройти проверку на робота. Заполняем дополнительные сведения. Это является частью того, как запустить ChatGPT в России. Начинается этап, где нужно ввести виртуальный номер, купленный ранее. Не забудьте установить правильную страну. Нажимаем на кнопку «Отправить код». Теперь, возвращаемся на сайт «Tiger SMS». Сообщения приходят моментально или в течение короткого периода времени. Переходим на соответствующую страницу, где копируем код доступа. Вводим код на сайте OpenAI.

Мы рассмотрели, как получить доступ к ChatGPT в России. Созданный подобным образом аккаунт не имеет никаких ограничений.

Chat GPT: аналоги в России

Хотите погрузиться в мир нейросетей? Chat GPT от OpenAI в России – это один из наиболее продвинутых, но далеко не единственный вариант.

Writesonic. Помимо опции общения, генерирует картинки по текстовому описанию.

Browse AI. Подходит для тех, кто хочет получить подробную информацию об определенных товарах из интернет-магазинов. Основной функцией является сбор сведений и выгрузка их в виде excel таблицы. Browse AI. Популярный бот, способный помочь в написании статей, различных документов и текстов любой направленности. Browse AI. Нейросеть для общения, которая способна сгенерировать ответ конкретной личности, на основании анализа постов в социальных сетях. Replika. Интересная система для повседневного общения в выбранном пользователем формате.

Важным преимуществом того, чтобы подключиться к ChatGPT из России, является универсальность нейросети. Это не просто бот, а полноценный помощник, который использует мощности и алгоритмы, превосходящие описанные ранее варианты.