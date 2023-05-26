Как использовать ChatGPT без регистрации

Бот ChatGPT – это нейросеть, которая стала доступна широкой публике в 2022 году. Она быстро вызвала всеобщий интерес, поскольку считается одной из самых продвинутых. Чат-бот отлично поддерживает беседу, пишет код на разных языках программирования, создает стихи, сценарии и многое другое. Его уже можно считать полноценной заменой человеку в ряде направлений.

Вас интересует использование ChatGPT без регистрации? Подобный вариант не предусматривается разработчиками, поскольку ограниченные мощности не позволят обслуживать всех желающих. Необходимо воспользоваться номером телефона для создания аккаунта. Это требование нельзя игнорировать, но можно обойти. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для регистрации в ChatGPT. Сайт предлагает низкие цены, моментальное получение СМС и интуитивно понятный интерфейс.

Chat GPT без регистрации – как получить доступ

Необходимо начать с самых азов, поскольку для ряда стран (включая Россию) доступ ограничен. При попытке завести учетную запись, выдается окно следующего содержания.





Простейший способ решения возникшей проблемы заключается в смене геолокации.

Нейросеть ChatGPT без регистрации на реальный номер ничем не отличается от варианта, когда учетная запись создана на Sim-карту. Тем более, использование российского телефона недоступно в меню выбора.

Нужно ли покупать платную версию

Другой популярный вопрос – стоит ли приобретать подписку. Она стоит 20 долларов (по состоянию на 2023 год) и обеспечивает следующие преимущества для владельца:

некоторые дополнительные функции (рассчитаны больше на специалистов и тех, кто использует нейросеть для работы);

более быстрый отклик;

допускается взаимодействие с системой во время «наплыва» посетителей.





Как видно, причин для покупки подписки у обычного пользователя нет.

Как создать Chat GPT в России без регистрации – покупка виртуального номера

Задачу регистрации можно условно разбить на две части. Сначала, нам необходимо приобрести виртуальный номер. Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как это сделать с помощью сервиса «Tiger SMS».

Проходим регистрацию. Без личного аккаунта невозможно совершать покупки и использовать другой функционал сервиса. Требуется ввести адрес электронной почты или пойти по боле быстрому пути – импортировать данные из Вконтакте, Google, или Телеграмма в один клик. Пополняем счет. При переходе на соответствующую страницу, появится несколько способов оплаты, среди которых требуется указать оптимальный вариант. На данном этапе, нам необходимо купить виртуальный номер в магазине. В левой колонке выбираем интересующий сервис (Chat GPT). В правой появляется список стран, где необходимо указать подходящую. Чтобы не искать в списке нужный вариант, имеется поле поиска, куда вводится название (целиком или частично). Нас переносит на следующую страницу, где требуется указать количество номеров и провести оплату. Купленные номера будут храниться в специальном разделе «История номеров». Получить к ним доступ можно в любое время.

Теперь мы можем начать использование Chat GPT в России без регистрации на реальный номер. В дальнейшем, покупки на сайте «Tiger SMS» будут совершаться в пару кликов.

Как создать аккаунт ChatGPT онлайн без регистрации на реальный номер

Переходим к следующему этапу. Рассмотрим использование виртуального номера для создания профиля.

Нам нужно завести ChatGPT на русском без регистрации. Для этого, меняем геолокацию и нажимаем на кнопку «Sign up». На данном шаге требуется ввести адрес электронной почты, а также пройти проверку против ботов. Заполняем информацию, которую предлагает система. Переходим к самой важной части. Перед нами появляется графа, где нужно указать страну и ввести виртуальный номер, купленный ранее. Нажимаем кнопку «Send code», после чего происходит отправка кода подтверждения. Нам нужно вернуться в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». Система уведомит пользователя о том, что получено сообщение. Открываем его в соответствующем разделе и копируем код активации. Возвращаемся к регистрации в чат-боте, где вводим шестизначный код.

Мы подробно рассмотрели, как получить бесплатный Chat GPT без регистрации и СМС на реальный номер.