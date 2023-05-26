Как купить аккаунты OpenAI

OpenAI – это известная компания разработчиков и специалистов по машинном обучению. С недавних пор об их нейросети ChatGPT говорят во всем мире. Это продвинутый чат-бот, способный легко поддерживать беседу практически на любую тему. Особый интерес вызвали дополнительные функции – от написания кода и создания сценариев до разработки индивидуальных планов.

Если Вам требуются аккаунты OpenAI, для их регистрации необходимо воспользоваться виртуальным номером. Их продажей на выгодных условиях занимается сервис «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальный номер для OpenAI в несколько кликов. Ресурс предлагает удобный пользовательский интерфейс и выбор контактов из огромного перечня стран.

OpenAI com аккаунт – как купить виртуальный номер

Начнем с подготовки к созданию профиля в нейросети.

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Личный профиль позволяет использовать все возможности сервиса. От пользователей не требуется указывать никакой информации о себе. Чтобы ускорить процесс, имеется опция импорта данных Вконтакте, Telegram или Google в один клик. Выбираем способ пополнения баланса и сумму. Перевод приходит практически моментально, комиссии указываются в описании. Приступаем к покупке виртуального номера. Сначала, указываем сервис, потом, страну. Становится активной кнопка приобретения, которую требуется нажать. Можно приобрести один номер или несколько, что указывается на данной странице. Средства списываются с личного счета.

Посмотреть покупки можно в разделе «История номеров». Предусмотрена ситуация, когда у пользователя большое количество приобретений. Номера можно отсортировать по различным критериям.

Как зарегистрировать аккаунт OpenAI GPT через виртуальный номер

Перед тем, как начать данный этап, необходимо принимать во внимание, что нейросеть заблокирована для жителей РФ, Беларуси и ряда других стран. Для решения этой проблемы, необходимо изменить геолокацию. Когда данный этап пройдет, приступаем к регистрации.

В стартовом окне необходимо нажать кнопку «Присоединиться» (sign Up). Вводим адрес электронной почты, проходим проверку на ботов. Продолжаем заполнять поля, которые будет предоставлять система. Выводится окно, где нужно указать мобильный телефон для подтверждения авторизации. Прописываем виртуальный номер, который был приобретен ранее. Не забудьте правильно указать страну, после чего нажимается кнопка «Отправить код» (Send Code). Переходим на сайт «Tiger SMS», где в личном кабинете будет уведомление. Сообщение поступает моментально или спустя минимальный промежуток времени. Нажимаем «Смотреть СМС». Полученный шестизначный код вставляем на сайте ChatGPT. Теперь регистрация завершена и можно начать общение с нейросетью.

Самостоятельное создание профиля выгоднее и эффективнее, чем купить аккаунт OpenAI. Это необходимо учитывать, чтобы сэкономить не только время, но и деньги.

Бесплатные аккаунты OpenAI – как получить и какие минусы

В интернете нет ресурса, где можно было бы получить готовые профили для данной нейросети на безвозмездных условиях. Когда требуется OpenAI s ChatGPT аккаунт бесплатно, подразумевают самостоятельную регистрацию на виртуальный номер, который раздается всем желающим на специализированных сайтах.

Не стоит серьезно рассматривать подобный вариант по нескольким причинам. В первую очередь, это ограниченное количество бесплатных виртуальных номеров для ChatGPT. Их хотят получить сотни человек, но сервисы выкладывают не больше нескольких десятков контактов для привлечения пользователей. Еще один момент – это необходимость моментально получить СМС, чтобы успеть раньше других пользователей.





Если готовы потратить до нескольких часов без гарантии результата, то бесплатные аккаунты OpenAI – Ваш выбор. В остальных случаях, рекомендуется купить виртуальный номер. Его стоимость составляет всего несколько десятков рублей, а получить СМС можно в любое удобное время.