Как найти работу с помощью Chat GPT

Сегодня нейросеть может реально помочь в поиске работы: Chat GPT способен определить ваши профессиональные предпочтения, подобрать актуальные вакансии, создать грамотное резюме и подготовить вас к собеседованию. Расскажем, как воспользоваться этими возможностями.

Порядок действий

Все начинается с регистрации в чат-боте. С помощью сервиса “Tiger sms” создание учетной записи в Chat GPT не составит особого труда. Как действовать дальше, чтобы нейросеть вас поняла:

● задать “основу”(введите сообщение наподобие следующего: “Консультируй как профессионал по поиску работы. Проанализируй информацию обо мне и на основании нее составь список из 5 вакансий, которые бы мне подошли”. Перечислите свои предпочтения, навыки, опыт, интересы, сильные стороны.

● получить рекомендации (используя определенные алгоритмы, чат выдаст наименования должностей, на которые следует обратить внимание. Это поможет вам в поиске вакансий).

● попросить составить идеальное резюме и адаптировать его под выбранную вакансию (примерный запрос: “На основе информации обо мне ниже составь грамотное резюме, которое поможет мне обойти конкурентов. Я претендую на вакансию “Контент-менеджер” (вставить свое)”. Не забудьте опять перечислить все, что считаете важным.

● использовать чат как интервьюера, чтобы потренироваться перед собеседованием (примерный запрос: “Действуй как HR-менеджер, который проводит со мной собеседование на должность “Контент-менеджер” (вставить свое) в компании, которая занимается… Подготовь меня к собеседованию”.

Надеемся, статья была полезна и вы воспользуетесь одним из самых современных инструментов в поиске работы. С “Tiger sms” легко начать знакомство с возможностями GPT.