Как обойти блокировку Тик Ток в России на Андроид, ПК и Айфон

TikTok - это приложение для создания и просмотра видео, средняя продолжительность которых составляет от 15 до 60 секунд. Оно разработано китайской компанией ByteDance. За короткий период удалось добиться всемирной популярности, особенно среди молодых пользователей. В TikTok можно создавать и редактировать видео, добавлять музыку, фильтры, а также эффекты. Платформа предлагает продвинутый алгоритм подбора контента на основе индивидуальных предпочтений, что делает ее интересной для маркетинга и рекламы.





Неприятной новостью стала блокировка Тик Ток на Андроид и других ОС в России, которая произошла в марте 2022 года. Следует сказать о том, что бан имеет определенные особенности. Российские пользователи не могут загружать новый контент, вести прямые эфиры и просматривать зарубежные ролики.

Необходимо учитывать, что блокировка тик ток в России основывается не только на расположении пользователя, но и стране регистрации профиля. Таким образом, наиболее эффективным решением будет зарегистрировать учетную запись с помощью телефонного номера другого государства. С этим поможет сервис “Tiger SMS”. На сайте можно купить виртуальные номера для TikTok по доступным ценам. Сам процесс приобретения осуществляется в пару кликов, а интерфейс магазина интуитивно понятен.

В любом случае, возврат полного функционала возможен только при регистрации новой учетной записи с иностранного мобильного номера. Для россиян это единственный способ использовать Тикток (Тик Ток) без блокировки в России. Постараемся подробнее разобраться с тем, как выполнить поставленную задачу.

Как обойти блокировку Тикток – покупка виртуального номера

Следуем пунктам данной инструкции:

Открываем сайт сервиса “Tiger SMS”, чтобы зарегистрироваться. Учетная запись позволяет совершать покупки и воспользоваться всем функционалом магазина. Необходимо ввести адрес электронной почты или импортировать данные из Вконтакте, Телеграм, или Google. Пополняем баланс личного счета. Соответствующая кнопка имеется в меню. На выбор доступно несколько платежных систем. Приступаем к совершению покупок. В первую очередь, указываем сервис (это будет TikTok). Появляется список стран, среди которых нужно выбрать любую, кроме России и Беларуси. Внизу активируется кнопка «Купить». Чтобы не пролистывать длинный список, можно ввести интересующее название в поле поиска. Все номера будет сохранены в разделе «История номеров».

Сервис не предусматривает ограничений на покупки. Это необходимо не только для того, чтобы обойти блокировку тик ток на Андроид или Айфон. Подобным способом создается любое количество учетных записей на платформе.

Как обойти блокировку Тикток на Андроиде/Айфоне за счет регистрации нового профиля

Переходим ко второму этапу. Необходимо сменить геолокацию, чтобы не столкнуться с автоматическими ограничениями.

Открываем стартовую страницу создания профиля. Нам предлагают несколько вариантов регистрации на выбор. Указываем пункт «Ввести телефон». Вводим виртуальный номер, который приобрели ранее. Заполняем все остальные поля, происходит отправка СМС. Для получения кода переходим на сайт «Tiger SMS». В личном профиле нас интересует раздел «Активные номера». Находим интересующий телефон и нажимаем «Получить СМС», копируем шестизначный код. Возвращаемся к регистрации в TikTok. Необходимо вставить код, после чего система уведомит о прохождении верификации.

Нами был создан аккаунт, который никак не связан с Россией (с точки зрения системы безопасности). Следует учитывать, что обход блокировки Tik Tok действует только при изменненный геолокации. Созданная учетная запись обладает полным функционалом – от просмотра зарубежного контента до загрузки роликов.

Когда разблокируют Тик Ток в России

Многие пользователи ожидают снятия ограничений. Блокировка тик ток в России в 2023 продолжает действовать. Компания не устанавливает конкретные сроки, когда ситуация может нормализоваться.