 Как подтвердить номер Twitch находясь в России 2024
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Как подтвердить номер Twitch находясь в России 2024

Как подтвердить номер Twitch находясь в России 2024

В мире онлайн-стриминга, особенно на платформе Twitch, безопасность и качество общения играют важную роль. Многие известные стримеры выбирают режим "защищенного комментирования", чтобы поддерживать безопасную и приятную атмосферу в своих чатах. Однако, что делать, если вы не можете подтвердить свой профиль из-за отсутствия доступного номера телефона?

Преодоление этого барьера и восстановление полноценного доступа к общению на Twitch требует выполнения нескольких этапов.

1. Первым шагом является открытие раздела "Настройки безопасности и конфиденциальности" в вашем аккаунте на Twitch.

2. Затем находим опцию "Добавить номер" и активируем её.

3. Третий этап включает выбор сервиса временных виртуальных номеров, таких как TIGER SMS.

4. После этого необходимо зарегистрироваться на TIGER SMS для получения бесплатного номера или пополнить счет для аренды собственного номера.

5. Введите "Twitch" в поле выбора услуги и выберите подходящий номер, рекомендуется остановиться на американских номерах для большей надежности.

6. На последнем этапе введите номер телефона, выданный TIGER SMS, для получения SMS с уникальным кодом подтверждения.

7. После получения кода введите его на сайте Twitch и привяжите номер телефона.