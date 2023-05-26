В конце 2022 года появилась нейросеть нового поколения ChatGPT, которая быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в сети. Это универсальный чат-бот, стоящий на голову выше многочисленных аналогов. Разработчиком является компания OpenAI, а система создана на основе суперкомпьютера Azure AI.

Хотите узнать, как пользоваться ChatGPT? К сожалению, пользователи из России, при попытке перехода на официальный сайт, увидят следующую надпись.





Сайт не позволяет входить с российских IP, но это далеко не единственная преграда, поскольку требуется ввести иностранный мобильный номер для регистрации. В данной ситуации, на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальный номер для регистрации в ChatGPT по низкой цене. Среди других преимуществ отмечается наличие большого количества телефонов из разных стран и понятный интерфейс.

Как пользоваться OpenAI в России

Начнем со способов обхода блокировки по местоположению. Чтобы начать пользоваться ChatGPT в Беларуси, России и ряде других заблокированных стран, необходимо сменить IP адрес.



Другой момент – это необходимость покупки платного аккаунта в самом чат-боте. Сейчас он стоит 20 долларов и открывает доступ к расширенному функционалу. Основным преимуществом является защита от отключения в моменты перегруза мощностей и более быстрые ответы в любое время суток. Если вы не планируете начать пользоваться ChatGPT по работе, стандартной версии будет достаточно.

Как правильно пользоваться Chat GPT – возможности

Что именно умеет нейросеть? Здесь следует отметить большой перечень возможностей:

Общение с пользователем. Базовая функция, которая может увлечь на долгое время. Написание сценариев. Новая серия сериала, концепт игры и многое другое – все это в числе доступных функций. Написание кода. Сюда же можно отнести конвертирование кода в другие языки программирования. Создание песен и стихов. Здесь часто за основу берутся уже существующие произведения. Разработка индивидуальных планов. Доступны различные вариант – от похудения до расхода электрической энергии или экономии бюджета.

Это далеко не полный список возможностей, и он постоянно пополняется.

Многих интересует вопрос о том, как пользоваться ChatGPT на русском. Нейросеть лучше всего выполняет свои функции при взаимодействии с ней на английском. Но это вовсе не делает русский бесполезным языком. Качество общения снижается, но незначительно, плюс, система постоянно обучается и совершенствуется.

Как пользоваться Chat GPT – пошаговая инструкция

Перейдем к тому, как начать работать с нейросетью. Здесь придется рассмотреть весь путь – от покупки виртуального номера до создания с его помощью аккаунта в OpenAI.

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Необходимо иметь свой профиль, чтобы использовать функционал ресурса. Пополняем баланс на необходимую сумму, поскольку оплата производится с личного счета. Можно внести всего несколько десятков рублей. Приступаем к покупке виртуального номера. Сначала выбираем сервис (Chat GPT), потом интересующую страну. Не обязательно искать в списке, можно воспользоваться поиском через специальную строку. Указываем количество номеров, средства списываются с личного счета. Все покупки остаются доступными в разделе «История номеров». Не обязательно использовать их сразу, можно получить СМС в любой удобный момент. Приступаем к рассмотрению того, как пользоваться Chat GPT в России. Меняем геолокацию, перед нами открывается главная страница, где имеется предложение присоединиться (Sign up). Вводим электронную почту, проходим проверку от ботов. Продолжаем заполнение профиля. Вводим виртуальный номер, который куплен в пункте под номером 4. Теперь нам нужно вернуться в личный кабинет сервиса «Tiger SMS». Здесь нас уже будет ждать сообщение с кодом активации, копируем его. Вставляем код и завершаем регистрацию.

Это самый простой способ того, как бесплатно пользоваться ChatGPT в России.