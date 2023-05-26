 Chat GPT – как пользоваться нейросетью в России
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Как пользоваться ChatGPT

Содержание

Как пользоваться OpenAI в России

Как правильно пользоваться Chat GPT – возможности

Как пользоваться Chat GPT – пошаговая инструкция

Как пользоваться ChatGPT

В конце 2022 года появилась нейросеть нового поколения ChatGPT, которая быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в сети. Это универсальный чат-бот, стоящий на голову выше многочисленных аналогов. Разработчиком является компания OpenAI, а система создана на основе суперкомпьютера Azure AI.

Хотите узнать, как пользоваться ChatGPT? К сожалению, пользователи из России, при попытке перехода на официальный сайт, увидят следующую надпись.


Сайт не позволяет входить с российских IP, но это далеко не единственная преграда, поскольку требуется ввести иностранный мобильный номер для регистрации. В данной ситуации, на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальный номер для регистрации в ChatGPT по низкой цене. Среди других преимуществ отмечается наличие большого количества телефонов из разных стран и понятный интерфейс.

Как пользоваться OpenAI в России

Начнем со способов обхода блокировки по местоположению. Чтобы начать пользоваться ChatGPT в Беларуси, России и ряде других заблокированных стран, необходимо сменить IP адрес.

Другой момент – это необходимость покупки платного аккаунта в самом чат-боте. Сейчас он стоит 20 долларов и открывает доступ к расширенному функционалу. Основным преимуществом является защита от отключения в моменты перегруза мощностей и более быстрые ответы в любое время суток. Если вы не планируете начать пользоваться ChatGPT по работе, стандартной версии будет достаточно.

Как правильно пользоваться Chat GPT – возможности

Что именно умеет нейросеть? Здесь следует отметить большой перечень возможностей:

  1. Общение с пользователем. Базовая функция, которая может увлечь на долгое время. 

  2. Написание сценариев. Новая серия сериала, концепт игры и многое другое – все это в числе доступных функций.

  3. Написание кода. Сюда же можно отнести конвертирование кода в другие языки программирования.

  4. Создание песен и стихов. Здесь часто за основу берутся уже существующие произведения.

  5. Разработка индивидуальных планов. Доступны различные вариант – от похудения до расхода электрической энергии или экономии бюджета.

Это далеко не полный список возможностей, и он постоянно пополняется.

 

Многих интересует вопрос о том, как пользоваться ChatGPT на русском. Нейросеть лучше всего выполняет свои функции при взаимодействии с ней на английском. Но это вовсе не делает русский бесполезным языком. Качество общения снижается, но незначительно, плюс, система постоянно обучается и совершенствуется.

Как пользоваться Chat GPT – пошаговая инструкция

Перейдем к тому, как начать работать с нейросетью. Здесь придется рассмотреть весь путь – от покупки виртуального номера до создания с его помощью аккаунта в OpenAI.

  1. Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Необходимо иметь свой профиль, чтобы использовать функционал ресурса.

  2. Пополняем баланс на необходимую сумму, поскольку оплата производится с личного счета. Можно внести всего несколько десятков рублей.

  3. Приступаем к покупке виртуального номера. Сначала выбираем сервис (Chat GPT), потом интересующую страну. Не обязательно искать в списке, можно воспользоваться поиском через специальную строку.

  4. Указываем количество номеров, средства списываются с личного счета.

  5. Все покупки остаются доступными в разделе «История номеров». Не обязательно использовать их сразу, можно получить СМС в любой удобный момент.

  6. Приступаем к рассмотрению того, как пользоваться Chat GPT в России. Меняем геолокацию, перед нами открывается главная страница, где имеется предложение присоединиться (Sign up).

  7. Вводим электронную почту, проходим проверку от ботов.

  8. Продолжаем заполнение профиля.

  9. Вводим виртуальный номер, который куплен в пункте под номером 4.

  10. Теперь нам нужно вернуться в личный кабинет сервиса «Tiger SMS». Здесь нас уже будет ждать сообщение с кодом активации, копируем его.

  11. Вставляем код и завершаем регистрацию.

Это самый простой способ того, как бесплатно пользоваться ChatGPT в России.

Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.