Midjourney – это известная нейронная сеть, которая специализируется на генерации картинок по текстовому описанию. Ее разработкой занимается компания с одноименным названием под руководством Дэвида Хольца. Сотрудникам удалось создать продвинутый ИИ. По сути, следует говорить о двух нейросетях, одна распознает текст, другая занимается генерацией изображения на основе предоставленных данных.





Как пользоваться Midjourney и почему все о ней говорят? Постараемся подробнее разобраться в данном вопросе. Среди практических задач следует отметить создание аватаров, иллюстраций и изображений, помощь в разработке дизайна, редактирование фотографий и многое другое.

Как использовать Midjourney – регистрация

Начнем с создания профиля в данном проекте. Система предусматривает доступ через мессенджер Discord. Если у Вас нет аккаунта здесь, потребуется его создать. Регистрация происходит с помощью адреса электронной почты. Использование мобильного номера не обязательно, но его привязка сделает профиль менее подозрительным. Дополнительно, не будут выдаваться уведомления. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для Discord, чтобы не сталкиваться со сложностями. Его стоимость начинается от нескольких рублей, в зависимости от страны.





Разберем пошаговую инструкцию по регистрации в нейросети:

Переходим на сайт ИИ Midjourney com (как пользоваться будет рассмотрено далее). Основной экран занимает заставка из символов, нас интересует нижнее меню, где указываем пункт регистрации. Получаем приглашение через Discord. В этот момент, Вы должны войти в аккаунт данного мессенджера. Оказываемся на стартовой странице нейронной сети. Можем приступать к изучению функционала.

Часто возникают вопросы о том, как использовать Midjourney в Дискорд. Лучше всего воспользоваться обучающими курсами, доступ к которым имеется на главной странице ИИ в мессенджере. Это предоставит базовое понимание опций и функций.

Как пользоваться бесплатно Midjourney

Разработчики постарались создать максимальный ажиотаж вокруг своего творения. Первоначально, сервис был бесплатным и не предусматривал ограничений. В конце марта 2023 года ситуация изменилась. Пробная версия стала недоступной для всех. Теперь, необходимо выбрать один из тарифных планов:

Базовая подписка. Стоит 10 долларов в месяц и предусматривает 200 минут генерации. Стандартная подписка. Доступна генерация в течение 15 часов. Профессиональная подписка. Разработана для компаний и обеспечивает максимально возможный функционал.

Необходимо сказать о том, что не принимается оплата с российских карт. Потребуется использовать специальные сервисы или расчетные счета иностранных банков.





Пользоваться Midjourney онлайн нейросеть бесплатно без регистрации стало гораздо сложнее после введения ограничений. Следует сказать о том, что подобная возможность осталась. Существует ряд каналов в Telegram, которые являются посредниками и располагают подпиской. Необходимо учитывать, что мало кто из них энтузиасты-альтруисты. Владельцы получают доход с рекламных интеграций и постов. Другая проблема заключается в длительном времени ожидания.

Как пользоваться нейросетью Midjourney – советы

В первую очередь, расскажем об основных моментах. Нейронная сеть способна сгенерировать изображения на основании описания на русском языке, но лучше использовать английский. Это обеспечит более качественный и точный результат.

После получения картинки, можно внести изменения. Для этого, достаточно активировать одно из следующих действий:

Цифры от 1 до 4. Выбор изображения из выдачи, к которому применяются действия. Буква «U» - увеличение и повышение качества картинки. Буква «V». Генерация четырех похожих рисунков на основании выбранного варианта.

Остальные опции расширяют возможности работы с изображением. Они подробно описаны в инструкции к сервису. Дополнительно, существует обучение, как пользоваться Midjourney в Discord, о котором упоминалось ранее.

Следует дать несколько советов по генерации:

Правильно формулируйте запрос. Midjourney – это бот, который имеет машинный взгляд на текстовое описание. Старайтесь ввести наиболее четкий запрос, без литературных излишков. Лучшие изображения получаются при стилизации от 2000 до 5000. Повышение разрешения не всегда выгодно, поскольку уменьшается количество деталей. У готового изображения можно убрать ненужный элемент, для чего предусматривается функция «--no x» (вместо x указывается исключаемый объект). Старайтесь не использовать слова, которые могут попасть под бан. Это обнаженка, жестокость и ряд других ограничений.





Нейросетью Midjourney можно пользоваться в России без проблем, кроме запрета оплаты российской картой. Не стоит думать, что ИИ способен сразу выдать отличный результат. Необходимо научиться понимать, как он интерпретирует запросы, а также быть готовым некоторое время работать с результатом.