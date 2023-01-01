Эмоциональное воздействие на читателя: как создать посты, которые будут долго запоминаться
Содержание
Личный опыт, который будет релевантным опыту вашего читателя
Определённое давление на болевые точки
Интересные цифры, яркие факты из мира науки, хай-тека, технологий, IT
Новости из жизни звёзд или просто известных людей
Скандалы, интриги, расследования
В рекламе 2023 года очень востребованы посты, оказывающие мощное эмоциональное воздействие на человека: такие западают в душу, хорошо запоминаются. Но понятно, что научиться создавать яркий контент — непростая задача. Чтобы "зацепить" читателя, нужно научиться говорить с ним на его языке и о том, что его волнует.
Кто читатель?
Чтобы пост оказал мощное воздействие на эмоции человека, вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория. Это справедливо по отношению к любому тексту, рекламные посты — не исключения.
Для иллюстрации можно привести примеры из художественной литературы. Там существует жёсткое деление: сказки для детей, любовные романы для барышень (преимущественно молодых), жёсткие нуарные детективы для циничных и, как правило, взрослых людей, повидавших жизнь. Понимание, кто ваша аудитория, помогает выбрать тему и метод эмоционального воздействия, который реально будет работать.
По сути, у потребителя вашего контента уже заранее есть запрос. Ребёнок хочет красивую сказку. Романтически настроенная девушка — прекрасную историю о вечной и великой любви. Выдавший жизнь человек — что-то своё. И если такой целевой аудитории попытаться дать другой контент, который не соответствует запросу, получится разочарование. Причём дело даже не в плохом качестве такого поста или другого текста. Причина разочарования — в несоответствии запроса ЦА и того, что вы предлагаете.
Все эти правила работают в рекламе. Если вы пишите с целью эмоционального воздействия, вы должны хорошо понимать, с кем вы работаете. Это помогает правильно подбирать приёмы.
Что писать?
Грамотное эмоциональное воздействие на читателя происходит тогда, когда вы говорите о том, что человека и так волнует. Именно поэтому маркетологи столько указывают на то, что очень важно понимать "боли" ЦА. Очень часто вирусными становятся посты, которые первыми поднимают беспокоящие общество темы.
Ярче всего эмоциональное воздействие текста проявляется в следующем:
Личный опыт, который будет релевантным опыту вашего читателя
Люди любят истории. Обезличенная реклама работает хуже, чем кейс с "лицом". Главное, чтобы человек мог узнать в "герое" истории себя. Тогда и происходит эмоционально-волевое воздействие или, проще говоря, отклик.
Определённое давление на болевые точки
Это один из спорных механизмов, который может вызвать как нужную реакцию, так и привести к волне негатива. Поэтому очень важно грамотное управление рекламной кампанией. Например, некоторые авторы курсов раскручивали себя в высокомерной манере, утверждая, что их продукты — далеко не для всех. Многих это обижало, злило, заставляло критиковать такую подачу рекламы. Но посты однозначно запоминались. Другое дело, что процесс раскрутки в таком стиле может легко выйти из-под контроля.
Холивары
Можно вбрасывать спорные тезисы "отстрел бездомных животных — это хорошо", "легализация казино пойдёт на пользу обществу" и прочее. Есть список извечно скандальных тем. Посты по ним всегда оказывают воздействия на эмоции, но нужно понимать, что оно может быть отрицательным.
Остросоциальные посты
Можно создать пост с целенаправленным воздействием на эмоциональное состояние читателя по "горячим следам" недавно принятых законов или любых других новостей. Например, по ОСАГО уменьшают максимальную выплату в 4 раза, если не оформить ДТП за 1 час. Страхователей это серьёзно затрагивает, публика уже подогретая. Если быстро написать пост на эту тему, он запомнится и привлечёт внимание. Можно специально отслеживать самые острые вопросы, чтобы поддерживать градус дискуссии.
Интересные цифры, яркие факты из мира науки, хай-тека, технологий, IT
В этом случае оказать убедительное эмоциональное воздействие получится в 2 случаях. Во-первых, вы можете первым написать новость о какой-то важной разработке, обновлении и прочем. Если ноу-хау оказывает серьёзное воздействие на работу людей, они будут реагировать. Так что пост однозначно запомнится. Во-вторых, можно сделать хороший, детальный разбор или высказать спорное, непопулярное большинству мнение. То есть выделиться на фоне общей картины. В этом случае воздействие на эмоциональную сферу будет идти "от обратного".
Новости из жизни звёзд или просто известных людей
Всегда есть те, кому интересно покопаться в чужом грязном белье. Только главное — не рерайтить уже написанную много где новость, а также не писать в стиле "Жёлтой прессы". Если будете выдавать ссылки на хотя бы какие-то источники, на вас начнут реагировать.
Скандалы, интриги, расследования
Если вы провели собственное разбирательство и обнаружили, что в известном магазине покупателей обвешивают, и у вас есть доказательства, реакция будет. Если вы уличили конкурента в нарушении законодательства, ваш пост на эту тему однозначно запомнится. Как минимум, конкуренту. Люди любят такие материалы, так что часть читателей мимо не пройдёт.
Как писать?
Безусловно, эмоциональное воздействие на читателя текста зависит ещё и от манеры подачи. Учтите следующее:
- Текст должен быть образным, но не перегруженным. Важно, чтобы в нём читатель банально не потерялся.
- Следите за ритмом текста. Монотонность убивает любой интерес. Поэтому надо чередовать длинные предложения — с короткими, разбавлять речь риторическими вопросам, использовать разные приёмы. Это оживляет пост.
- Используйте глаголы. Они добавляют динамику. Желательно использовать в настоящем времени. Также хороши побудительные конструкции. Если с ними умело поработать, то они оказывают сильное эмоционально-психологическое воздействие и мотивируют выполнить определённые действия.
- Следите за местоимениями. Это важные факторы эмоционального воздействия, если правильно обращаться. Например, вместо "Я" или "Мы" — "Вы". То есть по мере возможности нужно говорить о читателе.
- Точные и ёмкие определения, уместные прилагательные. Слова "красивый" или "качественный" в большинстве случаев ничего не передают. А вот "пряный", "хвойный" или "апельсиновый вкус" позволяют создать точную картинку. Такие эпитеты наполняют текст образностью. Поэтому их можно и нужно использовать как эмоциональные средства воздействия, главное — не злоупотреблять.
Заключение
Существует очень много способов повлиять на читателя. Для этого нужно владеть словом. Но чтобы создать пост, который действительно запомнится, одного только знания русского языка недостаточно. Надо добиться того, чтобы слаженно работали все 3 ключевых компонента: знание целевой аудитории, грамотный подбор темы и умение её правильно подать.