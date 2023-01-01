Эмоциональное воздействие на читателя: как создать посты, которые будут долго запоминаться

В рекламе 2023 года очень востребованы посты, оказывающие мощное эмоциональное воздействие на человека: такие западают в душу, хорошо запоминаются. Но понятно, что научиться создавать яркий контент — непростая задача. Чтобы "зацепить" читателя, нужно научиться говорить с ним на его языке и о том, что его волнует.

Кто читатель?

Чтобы пост оказал мощное воздействие на эмоции человека, вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория. Это справедливо по отношению к любому тексту, рекламные посты — не исключения.

Для иллюстрации можно привести примеры из художественной литературы. Там существует жёсткое деление: сказки для детей, любовные романы для барышень (преимущественно молодых), жёсткие нуарные детективы для циничных и, как правило, взрослых людей, повидавших жизнь. Понимание, кто ваша аудитория, помогает выбрать тему и метод эмоционального воздействия, который реально будет работать.





По сути, у потребителя вашего контента уже заранее есть запрос. Ребёнок хочет красивую сказку. Романтически настроенная девушка — прекрасную историю о вечной и великой любви. Выдавший жизнь человек — что-то своё. И если такой целевой аудитории попытаться дать другой контент, который не соответствует запросу, получится разочарование. Причём дело даже не в плохом качестве такого поста или другого текста. Причина разочарования — в несоответствии запроса ЦА и того, что вы предлагаете.

Все эти правила работают в рекламе. Если вы пишите с целью эмоционального воздействия, вы должны хорошо понимать, с кем вы работаете. Это помогает правильно подбирать приёмы.

Что писать?

Грамотное эмоциональное воздействие на читателя происходит тогда, когда вы говорите о том, что человека и так волнует. Именно поэтому маркетологи столько указывают на то, что очень важно понимать "боли" ЦА. Очень часто вирусными становятся посты, которые первыми поднимают беспокоящие общество темы.

Ярче всего эмоциональное воздействие текста проявляется в следующем:





Личный опыт, который будет релевантным опыту вашего читателя

Люди любят истории. Обезличенная реклама работает хуже, чем кейс с "лицом". Главное, чтобы человек мог узнать в "герое" истории себя. Тогда и происходит эмоционально-волевое воздействие или, проще говоря, отклик.