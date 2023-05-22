Как сделать 2 аккаунта Вайбер

Мессенджер Viber установлен на сотнях миллионов устройств по всему миру. Этому способствует высокая производительность, приятный интерфейс, стабильная связь при передаче аудио и видео. Приложение подходит для обычного общения или при организации бизнес-процессов, для чего имеются платные функции.





Необходимо завести два аккаунта Вайбер? В таком случае, потребуется использовать номер телефона, поскольку без него невозможно создать профиль. Не всегда в распоряжении имеется второй контакт или желание его использовать. Сервис «Tiger SMS» предлагает универсальное решение – купить виртуальный номер для Viber. Он предназначается для получения СМС с кодом подтверждения.

Можно ли в Вайбере иметь два аккаунта

Правила мессенджера довольно четко обозначают, что именно запрещено и разрешено пользователям. Нигде не существует ограничения на количество зарегистрированных на одного человека учетных записей. Допускается использовать несколько аккаунтов Вайбер, за подобные действия не последует штрафных санкций.

Получить блокировку можно в том случае, если фиксируется подозрительная активность. Сюда относится рассылка сообщений и аналогичные мероприятия.

Зачем нужны две учетные записи Вайбер

Существует целый ряд ситуаций, когда дополнительный профиль будет востребован, даже для обычного пользователя:

разделение работы и личной жизни;

ведение бизнеса;

обеспечение анонимности;

создание фейка.





Отдельно, нужно сказать про цели продвижения различных товаров или услуг, когда не обойтись без массовой регистрации. Здесь потребуется не два аккаунта Viber, а гораздо большее их количество. Рекомендуется использовать специализированные программы-анонимайзеры, чтобы не допустить блокировок со стороны системы безопасности.

Как создать второй аккаунт в Вайбере – пошаговая инструкция

Поставленную задачу необходимо подробно рассмотреть. Она состоит из двух частей – регистрация профиля и приобретение виртуального номера, а также последующее его использование для создания учетной записи в мессенджере.

В верхнем меню «Tiger SMS» выбираем соответствующий пункт. Регистрация на сайте осуществляется с помощью адреса электронной почты. Можно создать профиль в один клик, за счет импорта данных из списка предложенных мессенджеров или социальных сетей. Любая предоставленная информация не станет доступна посторонним лицам. Пополняем баланс. Совершать покупки можно только за счет средств на личном счету пользователя. Необходимо перейти в раздел пополнения, после чего выбрать одну из предложенных платежных систем. Приступаем непосредственно к покупке. Необходимо сначала указать сервис, а потом страну виртуального номера. На выбор представлено большое количество государств, с различной стоимостью. Пересматривать весь список может быть долго, специально для этого сделано поле поиска, куда достаточно ввести интересующий сервис/страну или часть названия. Когда все готово, нажимаем на кнопку «Купить». Проводится оплата необходимой суммы. Перечень доступных пользователю виртуальных номеров содержится в разделе меню «История номеров». Переходим к приложению или программе Viber. Нас интересует страница регистрации, где вводится виртуальный номер из прошлых пунктов. Это позволит сделать 2 аккаунта Вайбер. Когда номер введен, нажимаем «Продолжить», система отправит СМС с кодом подтверждения. Требуется вернуться в учетную запись сервиса «Tiger SMS». Здесь мы открываем список номеров, напротив интересующего нажимаем «Получить СМС». В результате, открывается код для подтверждения. Снова переходим к окну регистрации Viber. Здесь нужно указать код авторизации из прошлого пункта. Вставляем его в соответствующее окно и завершаем процесс создания учетной записи.

Как видно из инструкции, задача того, как сделать 2 аккаунт в Вайбере довольно проста и занимает не больше пары минут.