Как скрыть личный номер в Viber
Содержание
Как Скрыть Личный Номер в Viber
Виртуальный Номера от Tiger-SMS: как воспользоваться
Почему скрытие номеров в Viber Важно
1. Дополнительный уровень конфиденциальности
Вайбер без номера: Как зарегистрировать в России
При использовании мессенджера Viber многие пользователи предпочитают не раскрывать свой реальный номер телефона. В этой статье мы подробно рассмотрим, как можно полностью скрыть номер в Viber, воспользовавшись виртуальным номером от Tiger-SMS.
Виртуальный Номера от Tiger-SMS: как воспользоваться
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Посетите сайт Tiger-SMS и зарегистрируйтесь.
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Пополните баланс для использования сервиса.
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Выберите страну, для которой вам нужен виртуальный номер.
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Из указанного списка выберите подходящий виртуальный номер.
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Пройдите процедуру регистрации в Viber, вводя выбранный виртуальный номер.
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Перейдите на сайт Tiger-SMS, чтобы получить код подтверждения.
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Введите полученный код в Viber для завершения регистрации.
Теперь вы можете пользоваться Viber, используя виртуальный номер от Tiger-SMS, который поможет вам сохранить ваш реальный номер в безопасности.
Почему скрытие номеров в Viber Важно:
1. Дополнительный уровень конфиденциальности:
Скрытие номера в Viber позволяет пользователям обеспечить дополнительный уровень приватности, избегая предоставления номеров в реальном времени посторонним лицам.
2. Защита от нежелательных контактов:
Скрытый номер помогает избежать нежелательных звонков и сообщений от тех, кто не должен иметь доступа к вашим личным данным.