 Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Как ИИ может помочь вам в тренировках
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Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Как ИИ может помочь вам в тренировках

Содержание

Промпт для новичка

Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Как ИИ может помочь вам в тренировках

Является ли нейросеть конкурентом фитнес-тренерам или, наоборот, ее можно использовать как союзника? Рассмотрим, как формулировать запросы, чтобы ИИ смогла составить план тренировок и рассчитать оптимальную нагрузку так, чтобы не навредить. 

 

Предупреждение 

Чтобы снять с себя ответственность, Chat GPT обязательно предупредит вас о предварительной необходимости обратиться к тренеру/врачу, предложит разминку/заминку, а также расскажет о технике выполнения упражнений. Если вы достаточно подготовленный в физическом плане человек и хотите пропустить этот блок – укажите в запросе: «не предлагай информацию о посещении врача и обращении к тренеру». 

 

Промпт для новичка

Постарайтесь дать чат-боту максимум информации о себе. Если вы новичок: «Я [пол, возраст, вес, рост], имею начальный уровень физической подготовки. Составь мне программу тренировок, чтобы «подкачаться» за 3 месяца». Или можете обратиться так: “Составь план тренировок для [ваша цель] на N дней/недель/месяцев. Я могу уделять тренировкам N часов в неделю. Подбери упражнения для [ваш уровень физической подготовки] с/без [оборудование]”.

ИИ предложит упражнения на проработку различных частей тела. Причем правильно «распознает» значение слова «подкачаться» и предложит силовые упражнения, а не кардио (типа бёрпи), и предложит программу с рабочими методами (сплит тренировка, микроциклы, возрастающая нагрузка и т. п.). Если не знаете, как выполнять упражнения, попросите нейронку прислать ссылки на видео из youtube. 

 

Промпт для продвинутых 

Продвинутые спортсмены, которые знают, что им нужно, могут использовать чат-бот для разнообразия тренировок. Например: «действуй как профессиональный тренер. Предложи мне вариант тренировки по моему запросу: “дай мне кроссфит тренировку на всё тело» или «дай варианты табаты на пресс» или «распиши круговую тренировку с гирей». 

 

Зарегистрируйтесь в Chat GPT с помощью “Tiger sms” и попробуйте его в роли фитнес-тренера!

 

Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.