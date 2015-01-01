Как создать аккаунт в Hopi без использования личного номера телефона
Содержание
Раскроем уникальные особенности Hopi
Создание вашего аккаунта Hopi с использованием виртуального номера
Начните умно покупать с Hopi уже сегодня!
Зарегистрируйтесь сейчас на TIGER SMS и арендуйте номер для SMS-подтверждения без лишних хлопот!
Вы хотите погрузиться в увлекательный мир Hopi, ведущего турецкого приложения для персонализированных покупок, но не хотите предоставлять свой номер телефона? Будь то из соображений конфиденциальности или просто по предпочтению к дискретности, регистрация в Hopi без личного номера телефона теперь проще простого благодаря виртуальному номеру.
Раскроем уникальные особенности Hopi
Hopi — это не просто приложение, это ваш ключ к эксклюзивным предложениям и персонализированным советам по покупкам в множестве категорий, включая моду, электронику, необходимые в поездке товары и многое другое. Разработанное компанией BNR Technology A., входящей в состав группы Boyner, Hopi изменяет способ, которым покупатели открывают и экономят с 2015 года.
Легко перемещайтесь по предложениям поблизости, планируйте свой маршрут к магазинам и наслаждайтесь значительными скидками на широкий ассортимент продукции. Будь то новый смартфон или модная одежда, Hopi помогает вам всегда находить лучшие цены буквально вашим пальцем.
Создание вашего аккаунта Hopi с использованием виртуального номера
Теперь давайте рассмотрим основной вопрос: регистрация без раскрытия вашего личного номера телефона. Благодаря инновационным решениям, таким как TIGER SMS, приобретение турецкого временного виртуального номера для регистрации в Hopi стало простым и доступным:
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Посетите TIGER SMS: Зарегистрируйтесь на веб-сайте, чтобы начать.
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Пополните ваш счет: Перейдите в раздел для последующего пополнения счета удобным способом оплаты.
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Выберите "Hopi": В основном меню выберите услугу "Hopi".
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Приобретите виртуальный номер: Просто нажмите "Купить", чтобы приобрести виртуальный номер специально для Hopi.
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Завершите регистрацию в Hopi: Запустите приложение Hopi, выберите "Регистрация" и введите все необходимые данные. Когда понадобится указать номер телефона, введите виртуальный номер, купленный в TIGER SMS.
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Получите код активации: Вернитесь на сайт TIGER SMS и нажмите "Получить смс" рядом с вашим виртуальным номером Hopi. Скопируйте предоставленный код активации.
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Подтвердите и активируйте: Вставьте код активации в приложение Hopi, чтобы завершить процесс регистрации без проблем.
Начните умно покупать с Hopi уже сегодня!
Регистрируясь с виртуальным номером, вы сохраняете свою конфиденциальность, одновременно получая все преимущества, которые предлагает Hopi. Погрузитесь в мир скидок, эксклюзивных предложений и персонализированных покупок, созданных специально для вас.
Не упустите возможность — начните свое путешествие с Hopi прямо сейчас и узнайте, почему тысячи опытных покупателей доверяют Hopi для своих повседневных и особых покупок.
Зарегистрируйтесь сейчас на TIGER SMS и арендуйте номер для SMS-подтверждения без лишних хлопот!