Как создать новый Apple ID без личного номера телефона
Определенная группа пользователей может не желать привязывать свой настоящий номер телефона к своему аккаунту Apple ID. По каким причинам?
Во-первых, это касается вопросов конфиденциальности.
Во-вторых, это связано с вопросами безопасности.
Что же делать тем, кто желает создать аккаунт Apple ID без привязки своего настоящего номера?
В этом случае сервис Tiger-SMS становится незаменимым инструментом. Виртуальный номер, предоставляемый этим сервисом, представляет собой временный телефонный номер, способный принимать SMS-сообщения с кодами подтверждения.
Процесс создания Apple ID без использования настоящего номера следующий:
1. Регистрация на сервисе Tiger-SMS.
2. Пополнение баланса в сервисе. Обычно для приобретения виртуальных номеров не требуется больших затрат.
3. Выбор страны, для которой необходим виртуальный номер, на сайте Tiger-SMS.
4. Создание аккаунта Apple ID на официальном веб-сайте Apple, следуя стандартной процедуре регистрации.
5. При запросе системой предоставления номера телефона для верификации, ввод виртуального номера, полученного через сервис Tiger-SMS.
6. Получение SMS-кода подтверждения на виртуальный номер и его ввод для завершения регистрации Apple ID.