Как создать рабочий аккаунт WhatsApp без Сим-карты

WhatsApp — это великолепный мессенджер, но иногда мы хотим оставаться анонимными или просто не использовать реальный номер телефона при регистрации. В этой статье мы рассмотрим, как создать рабочие аккаунты в WhatsApp без использования сим-карты.

Преимущества регистрации без сим-карты с использованием виртуальных номеров:

Ваш реальный номер остается в безопасности, и вы избегаете возможного спама.

Вы можете использовать виртуальные номера для создания нескольких аккаунтов.

Процесс регистрации становится быстрым и комфортным.

Шаги для регистрации в WhatsApp без сим-карты:

Воспользуйтесь услугой предоставления виртуальных номеров, например Tiger-SMS, для выбора виртуального номера.

Скачать приложение WhatsApp из официального магазина приложений на свое устройство.

При запуске приложения выберите регистрацию с номером телефона.

Используйте виртуальный номер, полученный от сервиса, вместо своего реального номера.

Подтверждение: используйте код подтверждения, отправленный на виртуальный номер через сервис Tiger-SMS.