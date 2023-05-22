 Как зарегистрироваться в ВК без номера телефона в 2023 году
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Как создать страницу в ВК без номера телефона

Содержание

Можно ли зарегистрироваться в ВК без номера?

Регистрация в ВК без номера телефона – пошаговая инструкция

Почему создать страницу в ВК без номера телефона лучше через сервис «Tiger SMS»

Как создать страницу в ВК без номера телефона

Вконтакте является самой популярной социальной сетью России, количество активных пользователей превышает 70 миллионов человек в день. Сейчас сложно найти человека, который бы не имел собственного профиля ВК. Доступны обширный функциональные возможности – общение, поиск людей, выкладывание фото/видео, создание историй и многое другое. У социальной сети имеется огромный потенциал для бизнеса, поскольку сложно представить сервисы с аналогичным охватом аудитории.


Часто можно услышать вопрос о том, как зарегистрироваться в ВК без номера. Если мы посмотрим на окно создания аккаунта, то не увидим других вариантов, кроме ввода мобильного телефона.

Раньше имелась опция с адресом электронной почты, но она уже длительное время недоступна.  Когда рассматривается регистрация в ВК без номера телефона, имеется ввиду использование анонимных контактов. Сервис «Tiger SMS» предлагает удобное решение. Можно купить виртуальный номер для ВК или целую партию, в зависимости от запросов. Постараемся подробнее разобраться в этом вопросе.


Можно ли зарегистрироваться в ВК без номера?

Никто не запрещает одному человеку иметь несколько профилей. Зарегистрироваться в ВК без номера телефона необходимо в одном из следующих случаев:

  1. Создание второго аккаунта. Вы уже имеете одну страничку, а для другой нет дополнительного мобильного номера.

  2. Обеспечение анонимности. Хотите обсуждать различные темы или имеете интересы, которые не желаете афишировать на главном профиле? Регистрация по фейковыми данными решает подобные проблемы.

  3. Продвижение и пиар. Как уже отмечалось ранее, ВК является отличным инструментом для бизнеса. Для накруток необходимы сотни аккаунтов, для которых требуется приобрести партию одноразовых номеров.

Сайт «Tiger SMS» поможет при любом запросе. 

Регистрация в ВК без номера телефона – пошаговая инструкция

Перед тем, как зарегистрироваться в ВК без номера необходимо приобрести виртуальный номер для смс. Процесс покупки реализован максимально просто, чтобы не отнимать время клиентов.

  1. Проходим процедуру регистрации, если первый раз пользуетесь сервисом или авторизуемся в личном кабинете.

  2. Переходим в раздел пополнения счета, где выбираем подходящий вариант из списка доступных.

  3. Теперь необходимо купить виртуальный номер для Вконтакте. Выбираем данную социальную сеть в левой колонке, а в правой указываем желаемую страну. Если необходима массовая активация профилей, перетащите соответствующий ползунок.

  4. Система переносит в личный кабинет, где совершается покупка.

  5. Приобретенный номер можно найти в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, имеется несколько вариантов сортировки, что облегчает поиски при большом количестве покупок.

  6. Копируем виртуальный номер и проходим регистрацию в ВК. Данный процесс ничем не отличается от варианта, когда используется реальный телефон.

  7. Нажимаем “Отправить СМС” для получения сообщения с кодом подтверждения.

  8. После отправки проверочного кода от ВК возвращаемся на сайт “Тигр СМС” и нажимаем “Смотреть смс”.

  9. Копируем полученный код и вставляем на сайте ВКонтакте.

Мы подробно рассмотрели, как создать аккаунт вк без номера телефона. Если регистрируется большое количество профилей, необходимо использовать специальные программы-анонимайзеры для смены IP и других параметров пользователя. Это убережет от бана со стороны автоматической службы безопасности ВК.

Почему создать страницу в ВК без номера телефона лучше через сервис «Tiger SMS»

Не будем скрывать наличие большого количества конкурентов в данной сфере. Мы не боимся говорить о них, поскольку регистрация вконтакте без номера телефона с нашей помощью имеет преимуществ:

  • полная анонимность для клиента;

  • удобный личный кабинет с простой системой покупки;

  • доступная ценовая политика;

  • огромный выбор виртуальных номеров;

  • различные способы пополнения счета на выбор;

  • быстрое получение СМС;

  • программа лояльности для постоянных покупателей.

Если, по какой-либо причине, СМС не пришло на виртуальный номер, мы автоматически возвращаем клиенту деньги без дополнительных вопросов.
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.