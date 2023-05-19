Как создать Твиттер без номера телефона

*Twitter – это популярная социальная сеть, которая предлагает обширные возможности в плане общения, поиска единомышленников, ведения бизнеса или просмотра различного контента. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальные номера для *Твиттера из любой страны на выбор для регистрации. Обеспечивается доступная ценовая политика и интуитивно понятный интерфейс.

Как зарегистрироваться в *Твиттер без номера телефона

Хотите завести учетную запись? При открытии окна создания профиля, перед нами предстанет следующая информация.





Регистрация без номера в *Twitter возможна следующими способами:

посредством учетной записи Google;

с помощью профиля Apple ID.

Ранее мы уже упомянули об альтернативе, когда не нужно использовать реальный контакт, привязанный к Sim-карте. Виртуальный номер позволяет принимать СМС, имеет минимальную стоимость и можно купить любое их количество (что особенно удобно при массовой регистрации). Это идеальный вариант, когда нужно создать одну учетную запись или большое количество.

Как зарегистрировать *Твиттер без номера – пошаговая инструкция

Постараемся подробнее разобраться с тем, как сервис «Tiger SMS» готов помочь всем желающим. Это довольно простая задача, которую можно условно на два этапа – создание профиля и покупка виртуального номера и регистрация с его помощью в *Twitter. Приведем пошаговый план действий:

На сайте «Tiger SMS» проходим регистрацию. Необходимо указать только адрес электронной почты. Допускается создание аккаунта в один клик за счет переноса данных из ВК, Гугл или Телеграмма (информация будет недоступна для третьих лиц). Переходим на страницу пополнения баланс, выбираем наиболее удобный способ из предложенного списка. Нам необходимо приобрести виртуальный номер. Окно магазина включает два раздела – выбор сервиса и страны. Указываем необходимые варианты и подтверждаем решение. Переносимся на страницу оплаты, подтверждаем покупку. Номера будут сохранены в специальном разделе «История номеров». Ими можно воспользоваться в любое время.

Первый этап завершен, необходимо рассмотреть, как войти в *Твиттер без номера телефона. Здесь достаточно действовать по стандартной схеме, с одним условием – социальная сеть заблокирована в России. Потребуется изменить геолокацию.

Создаем учетную запись, заполняем основные поля, вводим приобретенный ранее номер и нажимаем кнопку «Далее». Система отправит СМС сообщение с кодом подтверждения. Чтобы получить код, возвращаемся в личный кабинет на сайте сервиса. Здесь нас уже должно ждать уведомление, поскольку процесс происходит моментально. Нажимаем «Смотреть СМС», копируем код для авторизации. Снова возвращаемся на сайт *Twitter к окну регистрации, вставляем код из прошлого пункта.

Учетная запись создана, можно использовать весь функционал социальной сети без ограничений.

Почему создать *Твиттер без номера (реального) лучше покупки готового профиля

Ранее мы не сказали про такой вариант, как приобретение аккаунта. Большое количество специализированных сайтов готовы продать одну учетную запись или сразу большое их количество. Несмотря на экономию времени, такой вариант имеет ряд недостатков:

Проблемы с безопасностью. Вам придется полагаться на честность продавца, а он вполне может реализовать одну партию несколько раз или вернуть доступ. Вероятность получения бана. Массовая регистрация требует использования анонимайзера, чтобы не вызвать подозрения у системы. Не все готовы платить лишние средства за работу ПО. Это приводит к риску того, что половина приобретенных учетных записей быстро попадет в бан. Смена паролей. Чтобы решить проблему с безопасностью, придется изменить пароли, что дополнительно отнимет время.

С учетом всего сказанного, самостоятельная регистрация *Twitter без номера телефона (реального) становится удачным решением.

*Twitter запрещен в РФ как экстремистская организация