Как создать в Твиттере 2 аккаунта

*Twitter – сервис микроблогов и социальная сеть, которая входит в десятку самых популярных по всему миру. Главной особенностью является формат коротких сообщений, которые ограничены 140 символами. Это удобно для просмотра новостей, ведения рекламных компаний и в ряде других ситуаций.

Если нужен второй аккаунт в Твиттер, процесс регистрации потребует почты Google, учетной записи Apple или номер телефона.





Большинство выбирает последний вариант, как самый простой и удобный, но здесь может возникнуть ряд проблем. Не всегда имеется дополнительный телефон или нет желания использовать собственный контакт. Здесь на помощь приходит «Tiger SMS», сервис предлагает купить виртуальный номер для *Twitter. Обеспечивается невысокая стоимость, огромный выбор стран и ориентированная на клиентов политика сотрудничества.

Можно ли иметь несколько аккаунтов в *Твиттер

Рассмотрим, как владельцы социальной сети относятся к ситуации, когда пользователи создают дополнительные аккаунты. Одному человеку не запрещено иметь 2 аккаунта *Твиттер. Ограничения больше касаются рассылок спама и нежелательного контента. Чаще всего, пользователи заводят второй профиль по следующим причинам:

желание разделить работу и личную жизнь;

обеспечение анонимности;

для целей бизнеса и прочее.

При регистрации с одного IP нескольких профилей, система не выдает бан, если не нарушаются озвученные ранее условия.





Второй аккаунт в *Твиттер – пошаговая инструкция создания

Сервис «Tiger SMS» предлагает удобные условия совершения покупок виртуальных номеров. Подробно разберемся с тем, как создать второй аккаунт в *Твиттере. План действий выглядит следующим образом:

Начинаем с регистрации профиля в «Tiger SMS». Только авторизованные пользователи могут совершать покупки и использовать полный функционал сервиса. Можно завершить подобные действия в один клик, если импортировать данные из предложенных социальных сетей (*Facebook, Google, Telegram или Вконтакте). В любом случае, информация о пользователе является конфиденциальной. Необходимо пополнить баланс личного счета. На этого переходим на соответствующую страницу, где доступно несколько способов перевода средств. Выбираем оптимальный вариант и сумму. Приступаем к покупке виртуального номера. Сначала нужно указать сервис (в нашем случае, это *Twitter). В правом поле появляется список стран, откуда доступны телефоны. Нажимаем подходящий вариант, чтобы продолжить. Нас переносит на страницу оплаты. Нужно выбрать количество и деньги спишутся с личного счета. Виртуальный номер сохраняется в разделе «История номеров», его можно использовать в любой момент. Если количество покупок велико, рекомендуется применять фильтры или сортировку. На данном этапе непосредственно приступаем к тому, чтобы создать в *Твиттер несколько аккаунтов. Поскольку социальная сеть заблокирована в РФ, меняем геолокацию. Открываем окно регистрации, выбираем создание профиля с помощью телефона, вводим купленный ранее виртуальный номер. Когда все поля заполнены, нажимаем кнопку «Далее», которая становится активной. В прошлом пункте система отправляет СМС с кодом подтверждения. Для его получения возвращаемся в личный кабинет на сайт «Tiger SMS». Напротив интересующего номера будет кнопка «Смотреть СМС», нажимаем ее и копируем код. Последним шагом является ввод кода авторизации. Система подтверждает создание второго аккаунта *Твиттер.

На профиль не накладывается никаких ограничений, это обычная учетная запись с полными функциональными возможностями.

Почему лучше создать второй аккаунт в *Твиттер, чем купить его

Не обязательно заниматься регистрацией профиля с нуля. Существует вариант с покупкой уже готовой учетной записи на различных сайтах-магазинах. Данный способ имеет существенные недостатки в виде проблем с безопасностью, высокой вероятности получения бана и прочих факторов. Чтобы не рисковать, лучше создать второй аккаунт в *Твиттере самостоятельно с использованием виртуального номера.

Twitter* запрещен в РФ как экстремистская организация

*Meta Platforms Inc к которой относится Facebook, признана экстремистской организацией на территории РФ