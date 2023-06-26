Как создать второй аккаунт Авито

Авито (Avito) — это крупнейший российский онлайн-сервис для размещения объявлений о покупке, продаже и обмене товаров или услуг. Он был запущен в 2007 году, после чего стал одним из самых популярных ресурсов в России для проведения интернет-торговли.

На Авито осуществляется продажа электроники, мебели, автомобилей, недвижимости, одежды и других категорий товаров. Сайт является крупной площадкой для размещения объявлений об услугах, вакансиях и сдаче в аренду жилья.

Авито предоставляет пользователям удобный поиск, фильтрацию, сортировку и другой функционал. Пользователи могут общаться между собой через внутреннюю систему обмена сообщениями или использовать другие способы связи, указанные в объявлениях. Довольно часто возникает вопрос о том, как создать второй аккаунт на Авито. Для регистрации профиля необходимо пройти верификацию по номеру телефона.





Сервис «Tiger SMS» предлагает удобную возможность по регистрации учетных записей. Здесь можно купить виртуальный номер для Авито. Доступные цены и удобный интерфейс являются важным плюсом в пользу сотрудничества.

Можно ли на Авито иметь 2 аккаунта

Следует подробнее рассмотреть вопрос легальности. Можно ли создать второй профиль на Авито, чтобы система не заблокировала его. Для ответа, обратимся к руководству пользователя. Допускается наличие двух учетных записей, если они не нарушают правила. Подобный вариант встречается довольно часто. Например, когда надо разграничить частный и рабочий аккаунт или требуется создать отдельный профиль для бизнеса.





Проблемы возникают при массовой регистрации. Несколько аккаунтов на Авито, созданных с одного IP, вызывают подозрения со стороны системы безопасности. Увеличивается шанс автоматической блокировки. При создании большого количества профилей, используется специальное ПО – анонимайзеры.

Как купить виртуальный номер для 2 аккаунта на Авито

Рассмотрим инструкцию по приобретению:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Необходимо завести учетную запись, чтобы использовать возможности сервиса. Стандартный способ предлагает ввести адрес электронной почты, но существует более быстрый вариант. Можно в один клик импортировать данные из профиля Вконтакте, Гугл, или Телеграм. Пополняем счет, поскольку покупки совершаются с личного кошелька. Можно использовать несколько способов перевода, список платежных средств представлен на соответствующей странице. Чтобы сделать два аккаунта на Авито, нужно купить виртуальный номер. Переходим к магазину, где в левом окне указываем сервис, а в правом страну. Для удобства выбора, сразу прописаны цены за один номер. Для приобретения, нажимаем кнопку «Купить. Подтверждаем сделку, средства будут списаны со счета. Если клиент не получил СМС, можно отменить покупку в один клик, деньги будут сразу возвращены на счет.

Все номера сохраняются в «Истории номеров». Если имеется длинный список покупок, можно воспользоваться инструментами сортировки.

Как создать несколько аккаунтов на Авито

После покупки виртуального номера, можно приступать к регистрации учетной записи на торговой площадке.

Открываем окно создания профиля. Указываем виртуальный номер, который купили ранее. Для получения СМС, открываем раздел «Активные номера» в личном профиле на сайте «Tiger SMS». Кликаем на кнопку «Смотреть СМС». Вводим код для верификации и завершаем регистрацию.

Это быстрый и безопасный способ, как создать 2 аккаунт на Авито. Подобным образом можно завести любое количество учетных записей.