Как создать второй аккаунт Фейсбук
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Можно ли иметь два аккаунта Фейсбук
Покупка виртуального номера для второго аккаунта на Facebook
*Facebook – это социальная сеть №1 в мире, число активных пользователей которой составляет около 3 миллиардов человек. Далеко не всегда достаточно одного профиля. Может потребоваться завести второй аккаунт *Фейсбук. Это потребует использования электронной почты или номера. Второй вариант является более удобным, поскольку социальная сеть будет постоянно предлагать подключить мобильный телефон.
У Вас нет дополнительного номера или не желаете использовать собственный? На помощь придет сервис “Tiger SMS”. Здесь можно купить виртуальный номер для *Facebook в несколько кликов. Особенно важным для клиентов является минимальная стоимость и удобный интерфейс.
Можно ли иметь два аккаунта *Фейсбук
Ряд пользователей интересует вопрос о том, допускается ли владеть более, чем одним профилем. Обратимся непосредственно к правилам социальной сети. Два аккаунта *Facebook не запрещены, ни один из них не будет забанен по данной причине. Блокировка осуществляется только в том случае, если происходит нарушение пользовательского соглашения.
Другая причина бана – это подозрительная активность. Если создать много аккаунтов в *Фейсбук, система безопасности посчитает это подготовкой к рассылке спама или накрутке. Это приведет к блокировкам или наложению ограничений.
Существует множество причин, по которым необходимо иметь 2 аккаунта на *Facebook. К наиболее популярным следует отнести:
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разделение работы и личной жизни;
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обеспечение анонимности в сети;
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множественная регистрация для продвижения.
Отдельно, необходимо сказать о работе социальной сети в России. Поскольку она заблокирована Роскомнадзором, для доступа потребуется изменить геолокацию.
Покупка виртуального номера для второго аккаунта на *Facebook
Приведем пошаговую инструкцию:
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Регистрируемся на сайте “Tiger SMS”. Необходимо ввести адрес электронной почты или воспользоваться возможностью создания учетной записи в один клик за счет импорта данных. Вне зависимости от выбранного варианта, личная информация о пользователе остается анонимной.
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Чтобы использовать магазин, требуется пополнить баланс. Выбираем один из предложенных способов пополнения, осуществляем перевод. Средства поступают на счет моментально или максимально быстро.
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На данном этапе, мы можем купить виртуальный номер, чтобы создать один или несколько аккаунтов *Фейсбук. Сначала, выбираем сервис, потом указываем страну. Стоимость будет отображаться рядом с государством. Когда выбор сделан, активируется кнопка «Купить». Поскольку список доступных сервисов и стран включает сотни позиций, рекомендуется воспользоваться строкой поиска.
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Нас переносит на страницу оплаты. Средства будут списываться с личного счета.
Покупки можно посмотреть в разделе «История номеров». Их можно использовать немедленно или в любое удобное время.
Как создать второй аккаунт в *Фейсбуке
Приступаем к главному этапу – регистрации профиля в социальной сети:
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Открываем стартовую страницу. Необходимо заполнить личную информацию. В разделе с номером вводим тот, который куплен ранее на сайте “Tiger SMS”. Когда все поля заполнены, нажимаем кнопку «Регистрация».
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Система оповещает об отправке сообщения.
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Чтобы его получить, необходимо перейти на сайт “Tiger SMS” в личный кабинет. Важным преимуществом сервиса является моментальное получение сообщений. Напротив интересующего номера нажимаем «Смотреть СМС», нам выдается код авторизации.
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На сайте *Facebook вводим код в соответствующее поле. Создание профиля считается завершенным.
Если регистрируется много аккаунтов *Фейсбук, рекомендуется воспользоваться специальными программами-анонимайзерами.
*Meta Platforms Inc к которой относится Facebook, признана экстремистской организацией на территории РФ