Telegram – это мессенджер, который есть в смартфоне практически каждого жителя России. По всему миру насчитывается свыше 700 миллионов активных пользователей и их количество постоянно увеличивается. Если недостаточно одного профиля, может возникнуть вопрос о том, как создать второй аккаунт в Телеграмме.





Главная сложность поставленной задачи заключается в необходимости использования нового мобильного номера. Это единственный способ авторизоваться. Не все имеют дополнительную Sim-карту или желание ее приобретать. Существует более простой и удобный способ – купить виртуальный номер для регистрации в Telegram. Сервис «Tiger SMS» предлагает выгодные цены, большой выбор предложений из десятков стран и удобство заказа.

Можно ли создать второй аккаунт в Телеграмме

Остановимся на правилах мессенджера. Можно ли в Телеграмме сделать 2 аккаунта и не получить за это блокировку. Многие заблуждаются при ответе на этот вопрос, поскольку ряд социальных сетей в начале своей работы вводили ограничения. Сейчас с подобной проблемой не приходится сталкиваться. Человек может иметь любое количество аккаунтов в Telegram, пока придерживается пользовательского соглашения. Блокировка происходит вследствие распространения незаконного контента, подозрения на спам и аналогичные нарушения.

Отдельно, следует сказать про ситуацию, когда используется несколько аккаунтов в Телеграм. За соблюдение правил следит автоматическая система безопасности. Использование одного IP для регистрации большого числа учетных записей вызывает нежелательный интерес. Часто, это приводит к предварительной блокировке из-за подозрения в ботоводстве.





Зачем нужен 2 аккаунт в Телеграмм

Почему обычному человеку может потребоваться еще один профиль? Здесь можно выделить несколько ключевых причин:

Сохранение анонимности в сети. Возможность свободно высказываться, просматривать различный контент или общаться без риска раскрытия личности. Разделение рабочих задач и личных дел. Создание фейкового аккаунта. Его задачи могут быть различными, но лишним подобный профиль не будет.

Сделать второй аккаунт в Телеграмме совсем не сложно. Это занимает не более нескольких минут в первый раз, а потом осуществляется парой кликов.

Как сделать 2 аккаунт в Телеграмме – пошаговая инструкция

Необходимо действовать в соответствии со следующим планом:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Без собственного профиля на сервисе, невозможно воспользоваться его услугами. Для создания аккаунта, необходимо нажать на соответствующий пункт в верхнем меню. Для оплаты виртуальных номеров используется личный счет на сайте. Его пополнение происходит одним из предложенных способов. Минимальная сумма перевода невелика, что удобно для тех, кто хочет только завести второй аккаунт в Телеграмме. Приступаем к покупке номера. В магазине нужно сначала указать сервис, потом загрузится список стран, из которых совершить выбор подходящей. Не обязательно прокручивать список, можно воспользоваться полем поиска (ввести полное название или его часть). Для продолжения, нажимаем кнопку «Купить». Выбираем количество номеров, совершаем оплату. Средства списываются с личного счета. Покупки доступны в разделе «История номеров». Для удобства пользователя создана система сортировки. Приступаем к тому, как зарегистрировать второй аккаунт в Телеграмме. Открываем стартовую страницу, вводим виртуальный номер, не забываем правильно указать его страну. После подтверждения, осуществляется звонок. Это нам не подходит, поскольку виртуальный номер не способен к подобным опциям. Требуется подождать некоторое время, пока не станет активной функция отправки СМС. Когда система выслала сообщение, прочитать его можно в личном кабинете «Tiger SMS». Копируем код подтверждения, с которым возвращаемся в Telegram. Завершаем процесс регистрации учетной записи.

Подобным образом можно сделать несколько аккаунтов в Телеграмм. Сервис не ограничивает клиентов в количестве покупок.