Как создать второй аккаунт в Ватсапе

Мессенджер WhatsApp создан для обмена короткими сообщениями. Это быстрое и удобное приложение, которое получило распространение по всему миру. В России количество пользователей в 2023 году превысило 70 миллионов человек. Зачастую, возникает вопрос о том, как создать второй аккаунт Ватсап. Для регистрации требуется использовать новый номер телефона, который не всегда доступен.





Сервис «Tiger SMS» предлагает универсальное решение – купить виртуальный номер для регистрации WhatsApp. Он не имеет физической привязки к Сим-карте и не способен принимать звонки, зато позволяет моментально получать СМС. Этого вполне достаточно для регистрации полноценной учетной записи.

Можно ли иметь 2 аккаунта в Ватсапе

Что гласят правила мессенджера о том, чтобы один пользователь имел несколько учетных записей? Подобный вариант не запрещается. Система ограничивает возможность привязки к одному номеру одного профиля. Что касается того, можно ли иметь два аккаунта в Ватсапе – это допускается до тех пор, пока не нарушаются установленные правила. Здесь стоит отметить, что большое количество профилей с одного IP привлекут внимание службы безопасности, скорее всего, последует блокировка. При массовой регистрации рекомендуется использовать специальные программы-анонимайзеры.





Зачем нужен второй аккаунт в WhatsApp

По какой причине людям необходим дополнительный профиль? Не стоит думать, что это столь редкое явление, поскольку второй аккаунт Ватсап требуется довольно часто. Здесь можно отметить несколько ключевых запросов:

сохранение анонимности в сети;

бизнес-цели (продвижение различных товаров или услуг);

разделение рабочих дел и частной жизни;

создание фейка и прочее.

В любом случае, использование виртуального номера считается оптимальным решением, когда пользователь способен зарегистрировать любое количество учетных записей.

Как сделать второй аккаунт в Ватсапе – пошаговая инструкция

Хотите завести дополнительный профиль с помощью виртуального номера? Тогда приступим к рассмотрению того, как сделать несколько аккаунтов WhatsApp:

На сайте «Tiger SMS» требуется зарегистрировать учетную запись. Это позволит использовать полный спектр возможностей данного сервиса. Стандартный вариант – это ввести адрес электронной почты. Можно завести профиль в один клик, если импортировать данные из Telegram, Google, VK. Чтобы иметь возможность покупки виртуальных номеров, пополняем баланс личного счета. Переходим на соответствующую страницу из раздела и выбираем удобный способ с оптимальной комиссией. Приступаем к приобретению виртуального номера. Магазин состоит из двух полей – в правом необходимо указать сервис. В нашем случае, это будет мессенджер WhatsApp. В левом поле выбираем страну, рядом будет выдаваться стоимость. Не обязательно пролистывать список, поскольку имеется поисковая строка. Происходит перенос на страницу оплаты покупок. Здесь указывается номер и происходит списание суммы. Виртуальные номера, которые приобретены пользователем, доступны в разделе «История номеров». Открываем WhatsApp, где нас встречает страница регистрации. Необходимо ввести виртуальный номер, который куплен ранее. Подтверждаем и получаем уведомление, что отправлено СМС. Переходим в личный кабинет «Tiger SMS». Сервис предлагает моментальное получение сообщений. Находим интересующий номер, где в разделе «Статус» нажимаем кнопку «Смотреть СМС». Копируем отправленный код подтверждения. Возвращаемся к окну регистрации WhatsApp. Здесь нужно вставить код подтверждения, который скопировали в прошлом пункте. Получаем уведомление о создании учетной записи.

Мы подробно рассмотрели, как сделать второй аккаунт в Ватсапе. Создание профиля занимает минимум времени, а для системы безопасности мессенджера, он не выглядит подозрительно.