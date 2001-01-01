Как создать второй аккаунт на iPhone: Руководство с использованием виртуального номера

iPhone — это не только символ стиля, но и надежный инструмент для повседневных задач. Однако, для многих возникает вопрос о создании второго аккаунта. Это может понадобиться, например, для разделения личных и рабочих целей или из-за специфических требований региональных сервисов.

Почему создавать второй аккаунт на iPhone?

Существует несколько сценариев, когда это становится полезным:

Личное и профессиональное разделение: Один аккаунт для личного использования, другой для работы, чтобы эффективно управлять обеими сферами жизни.

Семейный доступ: Возможность объединить до 6 аккаунтов в "Семью" для общего доступа к сервисам и подпискам.

Региональные ограничения: Некоторые функции доступны только в определенных регионах. Второй аккаунт позволяет получить доступ к контенту из разных стран.

Блокировки и безопасность: В случае проблем с основным аккаунтом, второй может быть спасательным кругом для сохранения доступа к сервисам.

Как создать второй аккаунт на iPhone

Шаг 1: Подготовка виртуального номера для верификации

Первый шаг в создании второго аккаунта на iPhone — получение временного виртуального номера для верификации через SMS. Сервис TIGER SMS предлагает удобное решение для этого.

1. Регистрация на TIGER SMS: Создайте аккаунт на TIGER SMS.

2. Пополнение счета: Пополните счет на TIGER SMS, используя удобный способ оплаты.

3. Покупка виртуального номера: Выберите виртуальный номер для сервиса Apple из списка стран и оплатите его.

Шаг 2: Создание второго Apple ID на iPhone

1. Откройте Настройки на iPhone.

2. Перейдите в раздел Аккаунты и учетные записи.

3. Нажмите Добавить учетную запись и выберите Apple ID.

4. Введите адрес электронной почты и пароль для нового Apple ID, используя виртуальный номер для верификации SMS.

5. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса.

После успешной настройки второго аккаунта вы сможете выбирать, какие данные и сервисы хотите синхронизировать с каждым из профилей.

Заключение

Создание второго аккаунта на iPhone с помощью виртуального номера от TIGER SMS обеспечивает не только удобство, но и безопасность ваших данных. Этот шаг поможет вам эффективнее управлять различными аспектами вашей жизни и работы с вашего устройства. Не забудьте ознакомиться с услугами TIGER SMS для получения виртуальных номеров и других решений для вашего комфорта и безопасности в интернете.