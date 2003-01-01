Как создать второй аккаунт в YouTube без личного номера телефона

Вы хотите расширить свое присутствие в YouTube, но не хотите использовать свой личный номер телефона для создания дополнительного аккаунта? Тогда эта статья для вас! Мы расскажем, как сделать это быстро, легко и безопасно, используя услуги TIGER SMS.

Зачем нужен второй аккаунт в YouTube?

У вас может быть множество причин, по которым вы хотите создать второй аккаунт в YouTube. Возможно, вы хотите разделить свой личный и рабочий контент, или создать отдельный канал для своих хобби и увлечений. Однако, согласно политике YouTube, для создания нового аккаунта требуется номер телефона, который не был использован ранее. Это правило может стать проблемой, если вы не хотите использовать свой личный номер.

Но что, если у вас есть возможность получить виртуальный номер телефона, не связанный с вашим личным? Тогда вы сможете легко обойти это ограничение и создать второй аккаунт в YouTube, сохраняя конфиденциальность своих данных.

Знакомьтесь - TIGER SMS

TIGER SMS - современная платформа, которая предоставляет виртуальные номера телефонов для получения СМС-сообщений. Это означает, что вы можете получить номер телефона, который не связан с вашим личным номером, и использовать его для создания второго аккаунта в YouTube.

Как создать второй аккаунт в YouTube с помощью TIGER SMS?

Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Регистрация в TIGER SMS

Перейдите на сайт TIGER SMS и зарегистрируйте новый аккаунт или войдите в вашу существующую учетную запись.

2. Пополнение баланса

В личном кабинете в разделе "Пополнить баланс" зачислите средства на ваш счет любым из предложенных способов.

3. Приобретение номера

В разделе "Купить номер" выберите сервис "YouTube" и необходимый вам регион номера.

4. Активация номера

В разделе "Активные номера", расположенном ниже, появится ваш виртуальный номер. Там же вы можете посмотреть нужное вам SMS-сообщение.

Теперь вы можете использовать этот временный номер для создания второго аккаунта в YouTube. Благодаря TIGER SMS, вы получаете возможность расширить свое присутствие на платформе без необходимости использовать личные данные.

Почему это безопасно?

Использование виртуального номера от TIGER SMS обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности:

- Ваши личные контактные данные остаются в тайне. Вы не раскрываете свой личный номер телефона.

- TIGER SMS использует современные методы защиты данных, гарантируя неприкосновенность вашей информации.

- Вы можете создать несколько учетных записей YouTube, сохраняя полную анонимность каждой из них.

Если вы хотите создать второй аккаунт в YouTube, не раскрывая своего личного номера телефона, TIGER SMS — это идеальный вариант для вас. Пройдите на сайт TIGER SMS и зарегистрируйтесь прямо сейчас. Всего несколько простых шагов - и вы сможете начать публиковать свой контент на дополнительном YouTube-канале, сохраняя конфиденциальность своих данных.