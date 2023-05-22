Как создать вторую страницу в ВК

В Рунете практически каждый активный пользователь имеет свой профиль в социальной сети Вконтакте. Каждый день этот сайт посещает свыше 70 миллионов человек. Создана огромная экосистема, которая включает множество дополнительных сервисов. У пользователей может возникнуть вопрос о том, как создать второй аккаунт в ВК. Чаще всего, дополнительный профиль требуется в следующих случаях:

Свободное общение. У Вас серьезный профиль и не желаете, чтобы личные интересы или комментарии могли увидеть другие люди. Безопасность. Потребность высказать свое мнение способна привести к крайне нежелательным последствиям, если учетная запись является реальной. Разделение работы и личной жизни. Нередко, нужен профиль для продвижения своих товаров или услуг.





Существует большое количество других причин, которые требует регистрации еще одной учетной записи.

Можно ли создать второй аккаунт ВК

Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к правилам социальной сети. Второй аккаунт ВК можно завести, поскольку это не запрещается правилами системы. Бан последует только за множественную регистрацию, когда у службы безопасности возникнут подозрения, что учетные записи будут использованы для спама.





Теперь, когда вопрос о том, можно ли иметь две страницы Вконтакте, решен, обратимся к практической стороне вопроса. Каждый профиль требует привязки мобильного номера в процессе создания. Использовать свои контакты не только не всегда возможно, но и не способствует анонимности. Здесь имеется простое решение – купить виртуальный номер для регистрации в ВК. Его особенностью является отсутствие физического носителя в виде Sim-карты.

Как создать второй профиль в ВК – пошаговая инструкция

Сервис «Tiger SMS» является максимально удобным и комфортным для использования, интуитивно понятный интерфейс позволяет приобрести номер всего в несколько кликов. Подробнее остановимся на инструкции, как создать 2 аккаунт в ВК с нуля:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Без собственного профиля невозможно совершить покупку, получить СМС и воспользоваться другими опциями. Ресурс не запрашивает никаких данных о пользователе, кроме почтового ящика для возможности идентификации. Пополнение баланса. Переходим в одноименный раздел и выбираем соответствующий пункт, после чего указываем наиболее подходящий вариант перевода средств на личный счет. Необходимо приобрести виртуальный номер. В магазине, указываем сервис (левая часть), после чего выбираем страну из предложенного в правой части перечня. Если Вам требуется партия номеров, перетаскиваем ползунок вверху в соответствующее положение. Совершаем оплату. Номера будут сохранены в специальном разделе (История номеров) личного кабинета пользователя. Для удобства, можно провести сортировку по предложенным параметрам. Это особенно удобно при большом списке покупок. Теперь нам нужно рассмотреть, как сделать второй аккаунт ВК. Заполняем анкету, в графе с телефоном вводим купленный ранее номер. Система сначала предлагает звонок, но у нас нет такой опции. Требуется подождать некоторое время, пока не станет доступна отправка СМС. Для получения СМС возвращаемся в личный кабинет «Tiger SMS». Нажимаем соответствующую кнопку, чтобы увидеть код. Полученный код авторизации вводим на странице регистрации профиля Вконтакте.

Созданная учетная запись имеет полный функционал, она не вызовет нежелательный интерес со стороны службы безопасности социальной сети.

Почему именно «Tiger SMS»

Есть несколько причин, по которым сотрудничество с нашим сервисом будет выгодным решением для клиентов.

Низкие цены. Стоимость является определяющим фактором выбора для многих заинтересованных лиц – мы это понимаем и предлагаем выгодные условия. Низкие лимиты пополнения. Вам нужно создать вторую страницу ВК, а для этого требуется только один номер? Не проблема, поскольку допускается пополнение счета на минимальную сумму. Анонимность. Не ведется сбора информации о пользователях, история покупок доступна только владельцу личного кабинета. Доступность. Имеются сотни сервисов, для каждого из которых представлены номера из большого количества стран. Оперативность. СМС приходят моментально или в течение минимального срока, никаких задержек и ожиданий.

По любому непонятному вопросу можно обратиться в службу поддержки.