Как создавать и монетизировать адалт трафик

Adult трафик — это совершеннолетние пользователи, которые интересуются контентом и товарами для взрослых. Из-за большого спроса и жесткой регулировки ниши сайты готовы платить много денег за арбитраж адалт трафика. Чтобы зарабатывать на этом, нужно разбираться в адалт вертикали (баннеры, PUSH-уведомления, прямые ссылки), особенностях индустрии и действующем законодательстве.

Что такое адалт трафик

Адалт трафик (на русском — “взрослый”) — пользователи, которые интересуются контентом и товарами 18+. В эту категорию входят различные направления, например:

Интимные игрушки и наряды.

Вебкам.

Порнография.

Знакомства в интернете.

Эротические игры.

Адалт партнерки — один из самых выгодных способов заработка на арбитраже. В этой нише вращаются большие деньги и ощущается жесткая конкуренция. Высокий и стабильный спрос на 18+ легко объяснить тем, что сексульное удовлетворение — базовая потребност людей любого пола и социального положения.

Особенности работы с адалт арбитражем

В России адалт индустрия находится под жестким контролем властей, а производство и распространение порнографии вообще запрещено статьей 242 УК РФ. Предпринимателей штрафуют на 100 тыс. рублей и больше, а при наличии отягчающих суд назначит тюремное заключение до 5 лет.

Из-за этого в адалт нише сложнее работать. Запускать рекламные кампании в привычных инструментах (например, Яндекс.Директ, Google AdWords, myTagret) и социальных сетях нельзя. Однако арбитражников и владельцев сайтов 18+ ограничения редко останавливают.

Чтобы получить трафик, они используют методы черного продвижения в интернете. Поисковые системы негативно относятся к ним, поэтому сайты часто попадают под фильтры, а арбитражникам приходится тратить больше времени на обход ограничений. Однако гонорары, которые готовы платить порносайты и магазины товаров для взрослых, окупят трудозатраты.





Кто пользуется adult-трафиком и сколько можно на этом заработать

Преимущество данной ниши заключается в разнообразии и широкой целевой аудитории. Арбитражник может выбрать одну из интересных областей или сконцентрироваться на одном из регионе. В каждой есть своя специфика, которую нужно учитывать.

Адалт — одна из самых прибыльных ниш для бизнеса. Каждые 30 минут где-то в мире заканчивают съемки очередного ролика, ежесекундно компании вкладывают 3 тыс. долларов в производство контентов. При этом не менее 60 млн человек посещают порносайты и онлайн-магазины для взрослых.

Однако средний заработок привлеченного пользователям оценить крайне сложно. На рынке affiliate-маркетинга стоимость взрослого пользователя определяется с учетом 3 критериев:

География. Арбитражники преимущественно работают в Европе, СНГ и США, где платежеспособная аудитория, а бизнес готов много тратить на рекламу в роликах и на сайтах. Наиболее высокие выплаты за взрослого пользователя в ТОП-5 стран по уровню доходов (Китай, США, Япония, Индия, Россия).

Тип оффера. Компании готовы купить адалт трафик для разных задач. В интернете встречаются офферы по привлечению аудитории в эротические игры. Обычно это самые дешевые предложения. В среднем ценовом сегменте находится адалт дейтинг: заработок за регистрацию пользователя достигает 4 евро. А самые дорогие офферы — привлечение людей, которые что-то купят или оплатят (VIP, секс-игрушку и т. д.).

Конкуренция. В отдельных направления адалт отличается стоимость пользователя. Наиболее высокий прайс у порносайтов. Их много, поэтому компании готовы вкладывать много денег за то, чтобы продвинуться в ТОП.

Заработок на адалт трафике — хороший бизнес даже с ограниченным бюджетом. Для привлечения пользователей можно купить несколько дешевых аккаунтов в соцсетях за 100 рублей, лить трафик на посадочную страницу и заработать по доллару за каждого клиента или зрителя. В интернете достаточно кейсов работы с адалт трафиком при мизерном бюджете.





Где взять адалт трафик

В популярных книгах по продвижению в сети и арбитражу не затрагивают, как привлекать взрослый трафик. Из-за этого новички просто не знаю, с чего начинать. В действительно адалт можно взять где угодно. Арбитражники часто используют PUSH в мобильных играх, социальные сети.

Если нет бюджета для сотрудничества с разработчиками приложений и покупки баннеров, чтобы лить трафик, стоит начинать с бесплатных источников. Популярные варианты:

Социальные сети

Хотя Вконтакте, Instagram имеют штат модераторов, а пользователи могут жаловаться на контент, нарушающий правила платформы, здесь все еще работают арбитражники. Один из вариантов привлечения трафика — создание аккаунта красивой девушки и публикация комментариев со ссылкой, вступление в беседы для размещение рекламы и т. д.

Чтобы повысить кликабельность ссылок, важно создавать правдоподобные страницы и искать релевантные обсуждения. Советы:

Не публиковать порно на странице. Это быстрый способ лишиться страницы. Подойдет легкая эротика, но не более.

Создать и наполнить страницу, а затем на пару недель отложить ее, чтобы она была меньше похожа на однодневного бота.

Подписаться на тематические сообщества. В ВК достаточно групп и страниц для любителей 18+. В них вы найдете ядро целевой аудитории, которое легко монетизировать.

Не все адалт партнерки принимают трафик из социальных сетей. Перед запуском рекламной кампании стоит проконсультироваться с менеджером и изучить условия.

Telegram

Telegram — лучшая платформа для всего, что запрещено в других социальных сетях. Администрация мессенджера не борется с 18+, поэтому здесь комфортно работать. Есть 2 хороших способа лить трафик на сайты:

Создать новый канал и продвигать его. Канал наполняют контентом 18+ и между обычными постами вставляют ссылки. Один из вариантов — вставить интересный скриншот из ролика или игры и предложить фолловеру зарегистрироваться по партнерке. Канал может стать постоянным и стабильным источником адалт трафика, однако на раскрутку придется потратить много времени.

Спам в тематических и нетематических сообществах. Арбитражники создают множество страниц с помощью одноразовых страниц и начинают спамить броскими сообщениями. Они часто встречаются даже в новостных каналах.

Чтобы работать с социальными и сетями и мессенджерами, арбитражники создают большое количество страниц. Администрации платформ следят за активностью пользователей и блокирую аккаунты за нарушения, поэтому при активной работе с адалт трафиком профили редко “живут” дольше 1–2 дней.

Нужны одноразовые номера для приема СМС, чтобы бесперебойно создавать новые аккаунты для замены старых. Вы можете покупать их на нашем сайте. Они позволяют регистрировать на платформах неограниченное количество профилей. При этом расходы на номера — это даже не 5% от дохода за адалт арбитраж.





Где искать офферы на адалт трафик

Владельцы порносайтов и магазинов 18+ редко работают с арбитражниками напрямую. Они ищут исполнителей на специальных платформах. Популярные площадки:

Datify.Link — партнерская система, специализирующаяся на дейтинге. Здесь всегда доступно более 1500 офферов для разных регионов. Партнеры работают через смартлику, которую собирают из представленных в партнерской программе офферов. Менеджер сервиса сам подготовит ссылку для залива трафика.

Traforce — еще одна партнерка, ориентированная на дейтинг-вертикаль. Здесь есть много офферов для российского и зарубежного рынка. Сервис предлагает более 4 тыс. заказов.

iMonetizeit — партнерская система с широким профилем. Арбитражники работают с порносайтами, дейтинг-приложениями, вебкамом, нутрой (торговля БАДами).

Affi.co — система с 7 эксклюзивными офферами для рунета. В индустрии арбитража работают уже 14 лет и предлагают партнерам хорошие условия для сотрудничества.

MyLead — мультивертикальная партнерская программа с широким выбором дейтинг-офферов. Она подходит как новичкам, так и опытным специалистам. Здесь доступно более 30 смартлинк-офферов, а трафик принимают с любых источников и регионов.

Заключение

Адалт трафик — прибыльное направление для арбитража. Стоимость регистраций, покупок и других действий часто превышает 2–3 евро. При этом здесь всегда есть работа для специалиста, поскольку компании не могут белыми способами (SEO, контекстная и таргетированная реклама) продвигать свои товары и платформы.

Чтобы лить трафик без проблем из-за блокировок рабочих аккаунтов в соцсетях, рекомендуем покупать одноразовые номера. Тогда вы сможете публиковать ссылки и рекламу без ограничений. Заблокировали страниц? Это не проблема! Купите пачку одноразовых номеров и продолжайте работу.