Ozon – это одна из крупнейших торговых площадок в российском сегменте интернета. Осуществляется продажа товаров в десятках категорий – от продуктов питания до электроники и одежды. Маркетплейс позволяет стать продавцом на Озон любому желающему. Порог входа является минимальным, а схемы сотрудничества упрощены. Подробнее разберемся с тем, как начать торговать на Озоне, особенности регистрации, схемы сотрудничества и другие моменты. Учтем «подводные камни» и сложности, которые могут возникнуть у новичков.





Как стать продавцом на Озон в 2023

Сначала определимся с требованиями торговой площадки.

Стать продавцом на Ozon может любой самозанятый, ИП или юридическое лицо. Иностранные граждане, также, допускаются к реализации товаров.

Существует ограничение, которое не позволяет торговать запрещенными товарами. Данный список представлен на официальном сайте маркетплейса. Чтобы торговать на Озон самозанятому, требуется учитывать ряд ограничений. Данная категория может продавать только товары собственного производства. Оформить статус самозанятого или ИП можно в течение короткого времени через интернет.





Какие документы нужны для регистрации магазина

Для создания учетной записи достаточно номера телефона, на который поступит СМС сообщение с комод подтверждения. Список документов зависит от статуса продавца:

Самозанятые (паспорт, ИНН). Индивидуальные предприниматели (паспорт, ИНН и свидетельство ОГРНИП). Юридические лица (ОГРН/ выписка из ЕГРЮЛ, ИНН и устав компании).

Если ведется торговля брендированной продукцией, требуются соответствующие документы (свидетельство на товарный знак, лицензионный или дистрибьюторский договор, договор купли-продажи).





Как начать торговать на Озоне с нуля – инструкция по регистрации

Задача выполняется в несколько этапов:

На Ozon Seller выбираем раздел «Вход и регистрация», нас переносит к окну профиля, где нужно указать «Зарегистрироваться». Вводим номер мобильного телефона. Нажимаем кнопку «Войти». Заполняем поля предложенной анкеты (необходимо указать различные данные – от статуса до ИНН). Заполняем информацию о магазине (придумываем название, указываем основные категории товаров).

Процесс проверки данных занимает около 15 минут, после его завершения, аккаунт считается подтвержденным.

Как торговать на Озон – пошаговая инструкция

Много вопросов на начальном этапе вызывает выбор схемы сотрудничества. Рассмотрим предложенные варианты:

FBO. Товар доставляется на точку отгрузки или склад, после чего с ним работают сотрудники Ozon. FBS. После заказа товара, продавец самостоятельно проводит упаковку и доставляет к пункту приема маркетплейса. RealFBS Standard. Продавец осуществляет упаковку и организует доставку покупателю лично или сторонними службами (Почта России, СДЕК и прочими). RealFBS Express. Как и в предыдущем случае, но сроки ограничены 3 часами.





Большинство выбирает FBO, как универсальный вариант с минимальными усилиями. Для реализации пробных партий или при малых объемах подойдут FBS и realFBS Standard. Схема realFBS Express предназначается для обслуживания клиентов в малом радиусе (чаще всего, доставка продуктов). Конкретные условия и тарифные планы зависят от региона и населенного пункта.

Создание карточки товара

Момент, важность которого сложно переоценить. Необходимо в описании указать максимум информации. Полное описание, подробные характеристики и красивые фотографии способствуют повышению продаж. Есть несколько способов:

Самостоятельно заполнить. Разрешается даже скопировать данные у других продавцов аналогичного товара. Нанять сотрудника. Подходит для владельцев магазинов с большим ассортиментом. Заказать услуги Ozon. Маркетплейс предлагает услуги сотрудников для выполнения этой работы «под ключ».

Торговать на Ozon максимально просто. Компания приложила немало усилий, чтобы владельцы магазинов могли начать с нуля и сконцентрироваться на развитии бизнеса, а не решении сопутствующих задач (упаковка, организация доставки, заполнение карточек и прочее).

Выгодно ли торговать на озоне и особенности продаж

Маркетплейс берет комиссию с каждого реализованного товара, который получает статус «Доставлено». Можно услышать мнение, что торговать на Озоне своим товаром выгоднее, чем перепродавать. В последнем случае, действуют правила регулирования цен. Иногда, компания принуждает к скидкам, что заставляет некоторых продавцов снимать позиции, поскольку прибыль полностью нивелируется.

Что касается комиссии, ее размер составляет от 5 до 15%, в зависимости от категории.





Если говорить о ситуации в целом, торговля является выгодной. Этому способствует огромный охват аудитории и развитая система доставки. Как показывает статистика, выгоднее всего торговать на Озоне следующими категориями:

обувь;

продукты питания;

средства гигиены;

товары для автомобилей;

электроника;

бытовая техника;

канцелярские товары;

продукция для животных;

товары повседневного спроса;

бытовая химия;

косметика;

парфюмерия и другие.

Важно правильно выбрать нишу, поскольку в популярных категориях выше конкуренция. Дополнительно, стоит регулярно проводить анализ рынка, чтобы быть в курсе тенденций. Для анализа можно воспользоваться бесплатным сервисом Shopstat.ru.

Как получить первые отзывы на Озон

Согласно данным маркетологов, пользователи неохотно покупают товар, который не имеет отзывов, особенно, от нового продавца. Многие стремятся решить данную проблему снижением цен, но это приводит к финансовым потерям. При этом, даже несколько положительных отзывов от реальных покупателей уже способствуют росту продаж.





Специализированные агентства предлагают тем, кто хочет стать продавцом на озон в России услуги накрутки. Стоит крайне осторожно относиться к таким предложениям, поскольку разоблачение приведет к блокировке на платформе. Более простой вариант – самостоятельно позаботиться о написании отзывов. Как показывает практика, 3-4 оценок будет достаточно для существенного роста продаж. Чтобы создать новые аккаунты на торговой площадке, не нужно приобретать Сим-карты. Сервис «Tiger SMS» предлагает получить виртуальный номер для регистрации на Ozon. Его стоимость начинается от нескольких рублей.

Чтобы стать продавцом на Озон с нуля и повысить привлекательность своих товаров, рекомендуется действовать по следующей схеме:

Приобретается необходимое количество виртуальных номеров. Регистрируются учетные записи на торговой площадке. Рекомендуется использовать программу анонимайзер (меняет IP адрес и другие личные данные). Это защитит от повышенного внимания со стороны системы безопасности. Заказа получается в пунктах выдачи. Оставляются развернутые отзывы на 5 звезд с фото или видео.

В итоге, владелец магазина теряет только сумму комиссии.

Где лучше торговать на озоне или Вайлдберриз

Именно такой вопрос часто возникает у тех, кто только планирует собственный бизнес по продаже товаров на маркетплейсах. В таблице будут представлены основные моменты сотрудничества с торговыми площадками.



Ozon Wildberries Количество посетителей (за 2022) 59,8 млн человек 58,2 млн человек Количество ежедневных продаж 1,3 млн 4,2 млн Кто может торговать ИП, самозанятые, юридические лица Число пунктов выдачи заказов (на начало 2023) 33 тысячи 24.500 Схемы работы FBO, FBS, realFBS FBO (FBW), FBS, DBS Как начать продажи Нужно уплатить гарантийный взнос для новых селлеров в размере 30 тысяч рублей Бесплатная регистрация продавцов Время от подачи заявки до первых продаж 3-4 недели Около 3-х недель Электронный документооборот Доступны все операторы, подключать не обязательно Доступны все операторы, подключать нужно для определенных категорий Склады Продавец сам выбирает место отгрузки Распределение товаров проводится сотрудниками маркетплейса Комиссия 5-15%, существует система лояльности для продавцов 4-16%, берется только с товаров со статусом «доставлено»

Чем выгодно торговать на Озоне? Исходя из анализа условий, сюда относится крупногабаритный и дорогой товар. Wildberries больше подходит для продажи одежды и недорогой продукции. В любом случае, рекомендуется ознакомиться с условиями для интересующей категории.





Минусы торговли на Ozon

Нельзя не упомянуть про недостатки данного маркетплейса. Мы рассмотрели отзывы по торговле на Озоне, что позволяет выделить несколько моментов:

довольно дорогая для продавцов площадка;

прием товаров на некоторых складах отнимает много времени;

долгое удержание средств перед тем, как выдать продавцу;

принудительное участие в акциях для ряда товаров;

нельзя выбрать склад хранения;

проблемы с возвратом не выкупленного товара.





В любом случае, преимущества превышают недостатки. Ozon надежно укрепился в списках лидеров по онлайн-торговле в России и только расширяет свое присутствие.