В этой статье постараемся доступно объяснить, как работает двухфакторная аутентификация, и почему метод одноразовых паролей (One-Time Password, OTP)

считается наиболее надежным в защите аккаунта.

Система OTP предполагает, что пользователь получает пароль, действительный только для одного сеанса входа или одной транзакции в приложении, информационной системе. К тому же он ограничен по времени (30-60 сек.), чтобы злоумышленник не успел “перехватить” код.

Сервис, где происходит аутентификация, и ваш аутентификатор запоминают некое число – секретный ключ. Он хранится одновременно как на устройстве, так и на сервере аутентификации. На основе этого ключа и внутреннего счетчика (текущее значение времени) генерируется пароль, который приходит в виде SMS-сообщения, пуш-уведомления и др. Когда вы вводите код, сервис сравнивает его с тем, что он сгенерировал сам. Если есть совпадение – отлично, если нет – в аккаунт вас не пустят.

После регистрации новой учетной записи с помощью “Tiger sms” рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в настройках доступа. Это обезопасит аккаунт от взлома.