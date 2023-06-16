Как в Ватсапе скрыть номер своего телефона

WhatsApp - это мобильное приложение для общения, обмена изображениями, видео и документами. Пользователям нет необходимости платить за сообщения или международные звонки. WhatsApp был создан в 2009 году Яном Кумом и Брайаном Эктоном, мессенджер быстро стал популярным по всему миру благодаря своей простоте использования, а также широким возможностям.

Многих интересует вопрос конфиденциальности. Существуют способы, как скрыть номер в Ватсапе или сделать недоступной для других пользователи иную информацию из личного профиля. Постараемся подробнее разобраться с данным функционалом.





Интересует полная анонимность? В таком случае, недостаточно иметь скрытый номер WhatsApp. Требуется, чтобы ничего не связывало с используемым для регистрации мобильным телефоном. Это легко обеспечить, если купить виртуальный номер на сайте «Tiger SMS». Сервис предлагает низкие цены и простоту совершения сделок. Не составит труда купить один номер или оптовую партию для массовой регистрации.

Можно ли скрыть номер в Ватсапе

Это наиболее важный для многих пользователей вопрос. Не существует прямых способов того, как скрыть номер в Ватсапе от других. Поскольку он является уникальным идентификатором пользователя, при звонке или отправке сообщения, данная информация всегда будет предоставляться другой стороне. Если не желаете, чтобы кто-то знал Ваш номер, необходимо его заблокировать.

Как скрыть номер в группе Ватсап

Как и в предыдущем случае, непосредственно такого функционала нет. Можно использовать настройки конфиденциальности в WhatsApp, чтобы ограничить видимость своего профиля для некоторых контактов, но это не влияет на отображение информации в группах. Для сохранения в тайне сведений о себе, необходимо покинуть группу. При этом, если кто-то добавил Вас в контакты, он будет знать данную информацию.





Скрытые номера Ватсап – это не единственная опция мессенджера. Можно сократить количество информации, которую другие пользователи будут получать от Вас. Сюда необходимо отнести:

фотографию профиля;

личные данные;

статус;

время посещения;

прочтения сообщений от других пользователей и другое.

Для этого, переходим «Настройки» - «Приватность» и видим окно следующего содержания.





Задаем необходимую видимость персональных данных.

Как как скрыть номер в WhatsApp с помощью виртуального контакта

Данный способ предполагает создание новой учетной записи. Особенность виртуального номера заключается в том, что он полностью анонимен. Не имеется привязки к Сим-карте, а получение СМС происходит через интернет.

Задача регистрации WhatsApp на виртуальный номер состоит из двух частей – покупка контакта и непосредственное создание профиля в мессенджере. Приведем пошаговую инструкцию:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Необходимо создать профиль с помощью адреса электронной почты или воспользоваться переносом данных из профиля Google, Telegram, или VK. Сайт гарантирует соблюдение конфиденциальности личной информации пользователя. После создания профиля требуется пополнить баланс, поскольку с него совершается оплата номеров. Переходим в соответствующий раздел и выбираем подходящий способ перевода средств. Приступаем к покупке виртуального контакта. Это поможет скрыть номер в Ватсапе на Андроиде, Айфоне или другой платформе. Последовательно выбираем сервис и страну, нажимаем кнопку «Купить». Переходим к следующей странице, где подтверждаем покупки и средства списываются со счета.

Все приобретенные номера можно увидеть в разделе «История номеров». Процесс регистрации в WhatsApp максимально прост – указываем виртуальный номер вместо реального. СМС приходит в личный кабинет пользователя на «Tiger SMS».

Использовать виртуальный контакт – это лучший способ того, как в Ватсапе скрыть номер своего телефона.