Как верифицировать GroupMe аккаунт?

GroupMe представляет собой удобное приложение в бесплатном формате для обмена СМС. В нем можно иметь как личную переписку, так и создавать групповые чаты. Регистрация на данной платформе возможна с помощью учетной записи Microsoft или номера телефона. Однако, что делать, если нужно создать несколько аккаунтов или один, но анонимный, для GroupMe? Ответ – купить временный виртуальный номер.

Это такие номера, которые выдаются на небольшой срок, в течение которого пользователь должен получить код подтверждения. Приобрести подобный номер телефона возможно на многих сайтах, включая наш – TIGER SMS. Немного о нас:

· Предоставляем доступ к номерам из большого количества стран;

· Вы можете работать с нами через API;

· Конкурентоспособные цены;

· Дружелюбная служба поддержки.

Как получить код подтверждения для GroupMe?

Процесс верификации не такой сложный. Однако нужно брать во внимание одну важную деталь: ваша интернет-геолокация должна совпадать с оператором страны временного номера.

Шаг 1. Авторизация на нашем сайте

Откройте сайт TIGER SMS и создайте учетную запись с помощью электронной почты или быстрого входа через доступные сервисы.

Шаг 2. Выбор номера

Перед покупкой номера пополните счет вашего аккаунта. Далее перейдите в раздел «Купить номер» и укажите обозреваемый сервис и нужную вам страну. Сделать это быстро вы можете с помощью поисковой строки.

Шаг 3. Финал

Начните регистрацию в GroupMe и укажите ваш виртуальный номер телефона. Далее на ваш номер (который находится в разделе «Активные номера») придет код, который вы можете посмотреть по кнопке «Получить СМС». (ВАЖНО!) Не стоит беспрерывно нажимать на кнопку, в таком случае вы рискуете получить СМС с неправильным кодом.

Данный метод является достаточно безопасным и надежным. Пользоваться им вы можете без ограничений. Регистрируйтесь на нашем сайте и создавайте аккаунты на всех доступных сервисах!