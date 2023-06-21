WhatsApp - это приложение для обмена сообщениями, которого обладает обширным функционалом. Оно предоставляет возможность общаться с другими пользователями по всему миру без необходимости платить за СМС или услуги международного роуминга. Приложение доступно для установки на мобильные устройства под управлением операционных систем Android и iOS. Допускается использование на компьютерах через веб-версию или программу.

Функционал позволяет удалить свои данные в системе, включая профиль. Далеко не всегда это окончательное решение пользователя. В таких случаях, возникает вопрос о том, как восстановить Ватсап на телефоне после удаления (нечаянно или нет). Постараемся подробнее рассмотреть, как вернуть не только учетную запись, но и переписки, фото, а также другие сведения.





Далеко не всегда возможно добиться поставленной задачи. Чтобы создать новый профиль, потребуется мобильный телефон. Сервис «Tiger SMS» предлагает облегчить задачу регистрации. Здесь можно купить виртуальный номер для получения СМС на WhatsApp. Стоимость начинается от нескольких рублей, а приобретение происходит в пару кликов.

Можно ли восстановить Ватсап после удаления

Начнем с того, доступен ли такой функционал для пользователей мессенджера? Ответ – да, существует несколько способов вернуть аккаунт. Сначала, разберемся в причинах возникновения подобной проблемы. Существует несколько причин, по которым может потребоваться восстановить WhatsApp после удаления:

пользователь по собственной инициативе стер программу или приложение со своего устройства;

производился сброс устройства до заводских настроек;

неудачное обновление.





Отдельно отмечается ситуация, когда профиль был заблокирован в связи с нарушением пользовательского соглашения. В таких случаях, необходимо отписаться в службу поддержки с объяснением причин подобных действий. Как показывает практика, учетную запись после бана разблокируют крайне редко.

Как восстановить данные Ватсап после удаления

Подробнее остановимся на особенностях взаимодействия с мессенджером. Разработчики предусмотрели обширный функционал для решения различных задач.

Как восстановить аккаунт Ватсап после удаления

Самый простой вариант – это когда было удалено не само приложение, а его иконка с экрана. В таком случае, заходим в настройки и выбираем пункт «Приложения/Диспетчер приложений». Здесь нужно найти WhatsApp и перетянуть его обратно на экран.





Несколько иная ситуация, когда приложение было удалено путем использования соответствующей опции. Достаточно открыть стартовое окно и осуществить вход с использованием старого номера. Восстановить Ватсап на Айфоне после удаления можно при наличии доступа к мобильному телефону. На него будет отправлено СМС с кодом авторизации. В ином случае, можно попробовать связаться со службой техподдержки или воспользоваться инструкцией от сервиса.

Как восстановить переписку в Ватсапе после удаления

Хотите вернуть сообщения и чаты? Вся информация сохраняется в резервной копии, которая регулярно создается при использовании мессенджера. Она сохраняется в хранилище аккаунта Google, на iCloud или в памяти устройства/SD карте. Таким образом, восстановить чат в Ватсапе после удаления можно только при наличии резервной копии. Если она удалена, повреждена или потерялась, ничего нельзя сделать.





Аналогичная ситуация с тем, когда нужно восстановить фото, переписку, группы, контакты после удаления в Ватсапе и другие данные. Именно по этой причине рекомендуется разрешить синхронизацию облака Google или iCloud с устройством. Системная информация занимает минимум места и не будет утеряна.

Как восстановить WhatsApp с помощью виртуального номера

Далеко не всегда можно вернуть старый аккаунт и информация с него. В таком случае, рекомендуется зарегистрировать новый профиль, для этого потребуется мобильный телефон. Не обязательно использовать реальный контакт, привязанный к Сим-карте. Рассмотрим инструкцию, как создать профиль WhatsApp с помощью виртуального номера:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS» любым из предложенных способов. Имеется возможность создания учетной записи в один клик за счет импорта данных из Google, VK или Телеграм. Пополняем личный счет на требуемую сумму. Покупаем виртуальный номер – указываем сервис для регистрации (WhatsApp) и страну. В процессе регистрации в мессенджере, указываем виртуальный номер. СМС можно принять в личном кабинете.

В этот раз, не забудьте обеспечить сохранность резервных копий, чтобы можно было восстановить переписку в Ватсапе после удаления.