Как защититься от кибербуллинга

Сегодня любой пользователь Сети может стать объектом травли, независимо от рода занятий, возраста, хобби. Если раньше с этим сталкивались в основном знаменитости, то сейчас кибербуллинг называют “детской проблемой”. Согласно статистике, около 20% подростков в возрасте до 17 лет регулярно подвергаются давлению и угрозам в интернете. Несмотря на то, что это виртуальное явление, последствия в реальной жизни могут быть вполне серьезными, вплоть до депрессии и суицида. Расскажем, как защитить себя или ребенка от хейта в Сети.

Что входит в понятие травли

Определимся, какие тревожные сигналы в свой адрес можно отнести к кибербуллингу:

● оскорбительные комментарии и сообщения;

● распространение ложной информации непристойного характера;

● рассылка фото- и видеоматериалов, способных унизить или обидеть;

● запугивание и угрозы в социальных сетях, мессенджерах, на форумах и т.д.;

● подача жалоб на блокировку вашего аккаунта;

● газлайтинг (эмоциональное насилие с целью заставить жертву сомневаться в своей адекватности).

Как избежать

Чтобы не пострадать от кибербуллинга, придерживайтесь следующих рекомендаций:

● не выкладывайте личные данные (фото, адрес, телефон и т.д.). Ребенку можно посоветовать поставить на аватарку любимого персонажа игр, мультиков и т.п.;

● не заводите сомнительные знакомства (настораживающие цифры от “Лаборатории Касперского”: 70% детей принимают заявки в друзья от незнакомцев, а 30% из них хоть раз встречались с ними в реальности);

● придерживайтесь правил цифрового этикета (не позволяйте себе негативные комментарии, способные разжигать споры и конфликты в Сети);

● игнорируйте угрозы и агрессию (добавление в черный список, отключение комментариев, пауза в онлайн-сессиях);

● используйте приложения для защиты (например, Kaspersky Safe Kids для контроля детей в Сети и ограничения доступа к небезопасному контенту)

Если вы стали жертвой травли, обязательно сохраняйте доказательства: скриншоты, видео, аудио. Сообщите о своей проблеме близким, пожалуйтесь администраторам паблика. В крайнем случае следует обратиться в полицию.

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