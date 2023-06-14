Как зайти в LinkedIn в России
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Почему заблокировали LinkedIn в России
Как зайти на LinkedIn из России
Линкедин – как обойти блокировку с помощью виртуального номера
*LinkedIn - это социальная сеть, предназначенная для налаживания рабочих контактов. Среди других задач, можно отметить обмен опытом между специалистами, а также многое другое. Пользователям доступен функционал для создания профилей, публикации постов, обмена сообщениями и общения в различных сообществах.
*LinkedIn является одной из наиболее популярных социальных сетей, насчитывающей свыше 750 миллионов учетных записей. Эта платформа облегчает поиск работы, сетевое взаимодействие и развитие карьеры для пользователей различных профессий.
К сожалению, *LinkedIn в России заблокирован. Пользователи интернета увидят следующее сообщение при попытке зайти на сайт. В случае приложения, это будет белый экран.
Когда проводится регистрация в *LinkedIn, появляется дополнительная сложность. Мобильный телефон не является обязательным, но без него к аккаунту будет меньше доверия со стороны системы безопасности. Многие переживают, что социальная сеть присоединится к санкциям и самостоятельно введет ограничения для граждан РФ. Здесь рекомендуется указание другого региона и использование для создания профиля иностранного номера. С этим поможет сервис «Tiger SMS». Сайт предлагает купить виртуальный номер для Линкедин любой страны. Стоимость начинается от нескольких рублей, а процесс отнимает минимум времени.
Почему заблокировали *LinkedIn в России
Дело вовсе не в санкциях после 22-го года, как многие могли подумать. Блокировка осуществлена по инициативе Роскомнадзора.
Это произошло после того, как *LinkedIn был признан виновным в нарушении закона о хранении данных пользователей на территории России. Согласно этому требованию, компании, работающие с российскими пользовательскими данными, должны хранить их на серверах в РФ.
Социальная сеть не подчинилась законодательству, поэтому Роскомнадзор вынес решение о блокировке доступа к платформе и теперь необходимо искать способы, как обойти блокировку *LinkedIn. Данный момент мы постараемся подробнее разобрать в дальнейшем.
Линкедин – как обойти блокировку с помощью виртуального номера
Если к профилю не привязан мобильный, критерии оценки со стороны системы безопасности жестче. Как уже сказано ранее, рекомендуется купить виртуальный номер, что довольно просто сделать.
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Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Выбираем способ создания профиля – с помощью адреса электронной почты или посредством импорта данных (из Google, Telegram, или Вконтакте).
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После создания профиля пополняем личный счет. Имеется большой выбор платежных систем для перевода средств.
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Покупаем виртуальный номер. В первой колонке указываем название сервиса – *LinkedIn. Появляется список стран, напротив которых указано сумма. Осуществлять поиск в каталоге – затратное по времени мероприятие. Чтобы его ускорить, рекомендуем воспользоваться строкой поиска.
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Переходим на страницу оплаты, где средства списываются со счета.
Чтобы зарегистрироваться в *LinkedIn в России 2023 году, нужно изменить свою геолокацию. Проходим процесс создания профиля. После его завершения, привязываем телефонный номер.
«Настройки и конфиденциальность» - «Вход и безопасность» - «Доступ к уч. записи»
Нажимаем «Изменить номер» и добавляем виртуальный телефон, купленный ранее. СМС сообщение с кодом подтверждения можно получить в личном кабинете на сайте «Tiger SMS».
*LinkedIn заблокирован на территории России из-за несоответствия требованиям по хранению данных российских пользователей.