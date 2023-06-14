Как зайти в LinkedIn в России

*LinkedIn - это социальная сеть, предназначенная для налаживания рабочих контактов. Среди других задач, можно отметить обмен опытом между специалистами, а также многое другое. Пользователям доступен функционал для создания профилей, публикации постов, обмена сообщениями и общения в различных сообществах.

*LinkedIn является одной из наиболее популярных социальных сетей, насчитывающей свыше 750 миллионов учетных записей. Эта платформа облегчает поиск работы, сетевое взаимодействие и развитие карьеры для пользователей различных профессий.

К сожалению, *LinkedIn в России заблокирован. Пользователи интернета увидят следующее сообщение при попытке зайти на сайт. В случае приложения, это будет белый экран.





Когда проводится регистрация в *LinkedIn, появляется дополнительная сложность. Мобильный телефон не является обязательным, но без него к аккаунту будет меньше доверия со стороны системы безопасности. Многие переживают, что социальная сеть присоединится к санкциям и самостоятельно введет ограничения для граждан РФ. Здесь рекомендуется указание другого региона и использование для создания профиля иностранного номера. С этим поможет сервис «Tiger SMS». Сайт предлагает купить виртуальный номер для Линкедин любой страны. Стоимость начинается от нескольких рублей, а процесс отнимает минимум времени.

Почему заблокировали *LinkedIn в России

Дело вовсе не в санкциях после 22-го года, как многие могли подумать. Блокировка осуществлена по инициативе Роскомнадзора.

Это произошло после того, как *LinkedIn был признан виновным в нарушении закона о хранении данных пользователей на территории России. Согласно этому требованию, компании, работающие с российскими пользовательскими данными, должны хранить их на серверах в РФ.





Социальная сеть не подчинилась законодательству, поэтому Роскомнадзор вынес решение о блокировке доступа к платформе и теперь необходимо искать способы, как обойти блокировку *LinkedIn. Данный момент мы постараемся подробнее разобрать в дальнейшем.

Линкедин – как обойти блокировку с помощью виртуального номера

Если к профилю не привязан мобильный, критерии оценки со стороны системы безопасности жестче. Как уже сказано ранее, рекомендуется купить виртуальный номер, что довольно просто сделать.

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Выбираем способ создания профиля – с помощью адреса электронной почты или посредством импорта данных (из Google, Telegram, или Вконтакте). После создания профиля пополняем личный счет. Имеется большой выбор платежных систем для перевода средств. Покупаем виртуальный номер. В первой колонке указываем название сервиса – *LinkedIn. Появляется список стран, напротив которых указано сумма. Осуществлять поиск в каталоге – затратное по времени мероприятие. Чтобы его ускорить, рекомендуем воспользоваться строкой поиска. Переходим на страницу оплаты, где средства списываются со счета.

Чтобы зарегистрироваться в *LinkedIn в России 2023 году, нужно изменить свою геолокацию. Проходим процесс создания профиля. После его завершения, привязываем телефонный номер.

«Настройки и конфиденциальность» - «Вход и безопасность» - «Доступ к уч. записи»

Нажимаем «Изменить номер» и добавляем виртуальный телефон, купленный ранее. СМС сообщение с кодом подтверждения можно получить в личном кабинете на сайте «Tiger SMS».

*LinkedIn заблокирован на территории России из-за несоответствия требованиям по хранению данных российских пользователей.