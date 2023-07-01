Как зайти в Тиндер без номера телефона

Tinder – это крупнейший сервис для онлайн-знакомств. Количество активных пользователей в мире превышает 80 миллионов человек. Сервис позволяет просматривать другие профили, содержащие фотографии и небольшую информацию.

Tinder предлагает различные функции и настройки, чтобы сделать процесс знакомства более удобным. Например, можно указать предпочтения в отношении пола, возраста и расстояния до других пользователей, чтобы фильтровать показываемые профили. Также допускается отправлять сообщения, обмениваться фотографиями и многое другое.





Чтобы создать учетную запись, можно воспользоваться переносом информации из Google или Facebook. Основной способ предусматривает верификацию по мобильному телефону. Не хотите или нет возможности его использовать? Зайти в Тиндер без номера телефона можно, если воспользоваться специальными сервисами. Отлично себя зарекомендовал сайт «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальный номер для регистрации в Tinder по минимальной цене. Сам процесс осуществляется в несколько кликов.

Регистрация Тиндер без номера с помощью сервиса “Grizzly SMS”

Для совершения покупки, необходимо завести учетную запись на сайте «Tiger SMS». Инструкция выглядит следующим образом:

Регистрируемся на сервисе. Стандартный способ – это ввод адреса виртуальной почты. Можно ускорить процесс до одного клика, когда данные будут импортированы из Google, Telegram, или Вконтакте. Для этого, достаточно нажать на соответствующую иконку. Предоставленная информация останется конфиденциальной. Третьи лица не узнают о факте регистрации на сайте, а также не имеют доступ к списку покупок. Пополняем баланс на нужную сумму. Используется одна из предложенных платежных систем. Покупаем виртуальный номер. Необходимо выбрать сервис, а потом страну. Когда требуемые варианты указаны, активируется кнопка «Купить». Поскольку в списке содержится несколько сотен позиций, рекомендуется воспользоваться строкой поиска. После ввода названия (полностью или частично), система выдает совпадения. Подтверждаем покупку, происходит списание средств с личного счета пользователя.

Теперь, можно начать регистрацию Tinder без номера телефона. Сервис позволяет купить любое количество виртуальных номеров. Для оптовиков действуют индивидуальные скидки. Чтобы их получить, необходимо обратиться к менеджеру по любому из предоставленных контактов.

Как войти в Тиндер без собственного номера телефона

Приступаем ко второму этапу, когда необходимо создать учетную запись.

Открываем окно регистрации. Выбираем вариант «По номеру телефона» среди предложенных вариантов. Необходимо указать виртуальный контакт, который приобрели ранее. Правильно выставляем код страны и переходим дальше, чтобы система отправила код в СМС. Для приема сообщения требуется перейти в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». В разделе «Активные номера» нажимаем кнопку «Получить СМС». Выдается код, который отправлен сервисом знакомств. Возвращаемся к окну регистрации в Tinder. Вводим полученный код верификации, аккаунт считается созданным, можно заполнять его личной информацией.

Мы рассмотрели пошаговую инструкцию, как зайти в Тиндер без номера телефона (реального). Подобным образом можно создать любое количество учетных записей.