Как заказать кроссовки Найк оригинал со скидкой из Америки в Россию

Nike не нуждается в представлении. Этот бренд известен и любим всем, кто предпочитает удобную и стильную обувь. В 2022 году компания ушла с российского рынка вместе с другими, из-за чего теперь кроссовки Nike нужно беречь. Но что делать, если они порвались? Как заказать кроссовки Найк за рубежом?

Где заказать оригинальные кроссовки Nike

Лучший вариант купить оригинальную обувь Найк и при этом сильно не потратиться — это Amazon. Этот маркетплейс во многом похож на отечественный Ozon, но он намного больше. Здесь регулярно проходят массовые скидки и всегда можно найти недорогие кроссовки Найк. Также вы можете купить кроссовки в следующих магазинах:

Nike.com.

FootLocker.

ChampsSports.

Amazon превосходит их выбором и налаженным механизмом возврата. Кроме того, здесь часто можно встретить лимитированные коллекции кроссовок, которые уже раскупили в других магазинах.





Как заказать кроссовки Nike с Amazon со скидкой

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте Amazon. Перед созданием аккаунта рекомендуется включить VPN. Amazon, как и другие зарубежные компании, не работает с россиянами, из-за чего могут возникнуть проблемы. Инструкция:

Зайти на маркетплейс и кликнуть на кнопку Create new account. Ввести имя, фамилию, номер или электронную почту и пароль. Рекомендуется выбрать телефон, чтобы постоянные просьбы привязать его не мешали заказывать обувь. Нажать Continue.

Теперь у вас есть аккаунт на платформе. Остается выбрать на маркетплейсе один из магазинов и добавить кроссовки из каталога в корзину. Чтобы найти кроссовки со скидкой, сразу стоит включить настройку All Discounts. Тогда в каталоге будут только товары со сниженной ценой. Чтобы сэкономить еще больше, советуем покупать обувь не в сезон и использовать масштабные акции, приуроченные к национальным праздникам США.





Перед заказом стоит посмотреть отзывы. У Amazon огромная аудитория, поэтому комментарии есть практически у всего на этой платформе.

Остается придумать, как заказать оригинальные кроссовки Nike в Россию, потому что оформить прямую доставку нельзя. Для покупки обуви в США с доставкой в Москву или любой другой город России нужно найти посредника.

Посредники для доставки кроссовок Nike из Америки

Проблемы с доставкой напрямую из Америки в Россию существуют уже не первый год, поэтому есть специальные сервисы. Клиент заказывает Найк на адрес компании, а она отправляет их в РФ. Это немного увеличивает стоимость вещей, но некритично. Есть 2 неплохих сервиса:

CDEK Forward.

Бандеролька.





Как заказать кроссовки Найк оригинал в Россию через посредников?

Подробнее рассмотрим, как пользоваться CDEK Forward. Чтобы заказать мужские кроссовки Найк, нужно:

Зарегистрироваться на сайте. Нужно указать подробную информацию для создания аккаунта и оформления будущих доставок. Не стоит спешить на этом этапе. Когда вы попадете в личный кабинет, там вы узнаете адреса американских складов CDEK в разных городах. Выбрать кроссовки и добавить в корзину. Рекомендуем немного поэкспериментировать с адресами складов. Возможно, рядом с продавцом есть склад, поэтому получится оформить бесплатную доставку. Оформить заказ. Нужно оплатить покупку иностранной картой. Сейчас есть множество сервисов, у которых можно взять карточку. При этом они сами конвертируют рубли в доллары. На этом этапе важно указать правильный адрес склада в США. В Америке данные отличаются, поэтому для избежания ошибок стоит просто скопировать и вставить адрес. Открыть личный кабинет CDEK Forward и добавить информацию о заказе, то есть трек номер доставки, его заблаговременно вам на почту пришлет транспортная компании, которая доставляет вашу посылку по США до склада СДЭК. Тогда работники склада поймут, кому принадлежит посылка. Когда она придет, то в профиле появится информация о статусе. Компания отправит кроссовки Nike в течение недели. Получить заказ в отделении CDEK. Вещи отправят в любой офис компании в стране. Когда посылка поступит в отделение, вы получите уведомление.

Если возникнут вопросы с качеством кроссовок, CDEK поможет вернуть их продавцу. На Amazon легко оформить возврат средств.

Получаем дополнительную скидку на Nike с помощью виртуального номера

Виртуальный номер практически не отличается от обычного. Единственная разница — виртуалку используют один раз для регистрации или приема сообщений. Американский номер поможет вам обойти блокировку россиян, которая сейчас есть везде. Сайт Nike.ru даже не открывается без VPN.

Если купить американский номер для смс, то регистрация на Amazon и других платформах не станет проблемой. А вместе с VPN получится обойти любые ограничения, чтобы продолжать жить так, как вы привыкли.

Виртуальный номер, кроме покупки кроссовок Найк, также пригодится для:

Создания нескольких аккаунтов. Вы узнали, что в любимом онлайн-магазине скидка, но она доступна только новым клиентам? Это не проблема! Просто зарегистрируйтесь заново, используя виртуальный номер. Благодаря виртуалкам можно создать более 10 личных кабинетов, чтобы получить максимальный профит с акций.

Сохранить анонимность. Если при регистрации в магазине нужно указывать личные данные, но вы хотите остаться инкогнито, то не придется вводить собственный номер, когда есть виртуалка.

Стоимость американских номеров редко превышает 40–50 рублей. Поэтому регистрация на зарубежных сайтах для покупки кроссовок, онлайн-игр и т. д. не станет проблемой.

Заключение

Nike — классный бренд кроссовок для комфортной жизни и спорта высоких достижений. Хотя он ушел из страны, это не повод отказываться от любимой обуви или покупать ее в России с большой наценкой. Используя VPN и одноразовый номер, вы обойдете ограничения для россиян и купите Найк у производителя на официальном сайте Nike или Amazon.