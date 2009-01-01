Как зарабатывать на аккаунтах Яндекс в 2024 году

Хотите начать зарабатывать, создавая аккаунты с использованием TIGER SMS для продажи?

Вот как это сделать:

1. Начальный шаг: наличие стартового капитала. Можно начать с небольшой суммы, даже 1000 рублей подойдут.

2. Выбор сервиса для SMS-подтверждения: Вам нужен надежный сервис, и в этом случае TIGER SMS - хороший выбор.

3. Используйте специальное программное обеспечение: Например, MailBot by Tavel - это удобный инструмент для создания аккаунтов с поддержкой TIGER SMS.

4. Процесс создания аккаунтов: Подключитесь к API TIGER SMS для создания аккаунтов. Это ускорит и упростит процесс. Инструкцию вы можете найти здесь

5. Поиск площадок для продажи: Множество онлайн-площадок предлагают возможность разместить ваши аккаунты для продажи, вот несколько примеров:

Install-shop

Accsmarket

Hstock

Plati.Market

6. Активный поиск клиентов: Не ограничивайтесь только площадками, попробуйте искать клиентов самостоятельно. Присоединитесь к онлайн-форумам, где обсуждаются темы, связанные с продажей и приобретением аккаунтов, а также другие интересующие вас темы. Обратите внимание на форумы, посвященные интернет-маркетингу, бизнесу или даже тематическим форумам, где пользователи могут быть заинтересованы в покупке аккаунтов. К примеру один из таких форумов Zelenka.guru

7. План на будущее: создание собственного магазина. Рассмотрите этот вариант для расширения вашего бизнеса.

Готовы начать зарабатывать? Желаем успехов в вашем бизнесе от команды TIGER SMS!