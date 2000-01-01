Как заработать на кликере Хамстер Комбат с помощью виртуальных номеров в 2024 году

Hamster Kombat - увлекательная кликер игра, где за нажатие на экран вам дают виртуальные монеты. В игре вы становитесь руководителем биржи, а главным героем выступает хомяк. Основная цель - улучшать статус биржи и выигрывать в хомячьих боях. И чтобы это сделать вам необходимо подниматься на новые уровни и зарабатывать больше монет за каждый клик. Важно не переусердствовать с кликами - каждое нажатие уменьшает энергию хомяка, которую можно восстановить не менее чем за 5 минут.

Ключевым аспектов игры является ежедневное участие. Пропуск дней может привести к сбросу прогресса. Для эффективного заработка монет, рекомендуется заходить в игру каждые три часа - причины этого будут раскрыты ниже.

Подробное руководство представлено создателями игры, но если кратко:

Начните с выбора биржи для заработка. Есть множество вариантов начиная от Gate.io до Binance и др. Биржа не влияет на развитие вашего пути, не окажет влияния на исход игры и всегда может быть изменена.

Hamster Kombat: Чем больше монет, тем больше возможностей!

Путешествие по уровням Hamster Kombat наполнено азартным накоплением монет.

Всего в игре 9 уровней, каждый из которых открывает новые возможности:

Bronze: Начальный уровень, доступный с 0 монет.

Silver: Достигается при 5 000 монет.

Gold: 25 000 монет.

Grandmaster: Вершина мастерства, доступная при ошеломляющих 100+ миллионах монет!

Чем выше уровень, тем больше монет вы будете получать за каждый клик!

Hamster Kombat щедро вознаграждает своих преданных игроков, делая их путь к богатству все более коротким и увлекательным.



Точные цифры не разглашаются. Для ускорения накопления состояния важен boost.

Boost No1 - Multitap, который увеличивает количество монет за нажатие. Стоимость - 2000 игровых монет и может использоваться неограниченное количество раз, но каждая активация становится дороже предыдущей.

Boost No2 - Energy limit, увеличивающий запас энергии для продолжительных тапов. Начальная стоимость - 2000 монет с возможностью улучшения.

Boost No3 - Full energy, это бесплатное предложение позволяет восстановить энергию до шести раз в день, при этом активация доступна один раз в час.

Участвуйте в различных миссиях, чтобы повысить свой доход.

Всего четыре способа (раздел "Заработать"): подписка на игровой канал или вступление в телеграм-группу, подписка на аккаунт в социальной сети, и приглашение трех друзей в игру.В разделе ежедневных заданий основной наградой является бонус за ежедневный вход - в первый день вы получаете 500 монет, а на 7-й день - 100000 монет. Не забывайте забирать свои бесплатные монеты каждый день, иначе счетчик дней сбросится. Выполнение других заданий приносит от 5000 до 25000 монет. Заработок с помощью рефералов: если пользователь Telegram присоединится к игре по вашей ссылке, вы оба получите по 5000 монет. А если у пользователя есть Telegram Premium, с этого вы можете получить 25000 монет.

Как зарабатывать монеты не тапая?

Чтобы зарабатывать монеты, не обязательно постоянно играть. Вы можете получить игровой доход, приобретая карточки в разделе Mine. В ассортименте представлены карточки из разделов “Legal”, “PR&Team”, “Markets” и “Specials Каждая карточка приносит определенную прибыль - например, карточка “BTC pairs” стоимостью 250 монет приносит 40 монет каждый час, даже вне игры. Выбирайте карточки по их цене и прибыли. Чем дешевле карточка и больше прибыль, тем выгоднее её приобретение. Карточки активны в течение 3 часов после выхода из игры, затем нужно перезапустить Hamster Kombat для продолжения получения монет. Каждую карточку можно улучшать, повышая её уровень - каждый следующий уровень дороже предыдущего, но приносит больше прибыли в час.

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